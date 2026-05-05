Yenipazar'da yollar yenileniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yenipazar'da yollar yenileniyor

Yenipazar\'da yollar yenileniyor
05.05.2026 11:44  Güncelleme: 11:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları kapsamında birçok cadde ve sokakta çalışmalar tamamlanırken, bazı noktalarda ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları kapsamında birçok cadde ve sokakta çalışmalar tamamlanırken, bazı noktalarda ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ilçede sürdürülen yol yenileme ve düzenleme çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Çarşı Mahallesi'nde İlyas Caddesi, Kadir Efendi Caddesi, 466, 467 ve 475'inci sokaklar ile Cihan, Çağatay, Çağlayan, Çiğdem, Çimen ve Dicle sokaklarında parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Başkan Ercan, Yeni Mahalle'de ise Demet, Sakarya, Sarmaşık, Seçkin, Sedef, Seher, Sema, Serap, Seyhan, Sezen ve Tülin sokaklarında çalışmaların sona erdiğini ifade etti.

Öte yandan Çarşı Mahallesi'nde İnönü Caddesi, Akasya Sokak ve Atay Sokak ile Yeni Mahalle'de Faik Savranoğlu Caddesi, Pazartepe Caddesi, Yel Değirmeni Caddesi, Orkide Sokak, Palmiye Sokak ve Pasin Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Çalışmalar nedeniyle vatandaşlara gösterdikleri anlayış için teşekkür eden Başkan Ercan, "İlçemizi güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi. Ercan ayrıca, Yenipazar'a verilen desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenipazar'da yollar yenileniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü şarkıcıdan Amedspor’a destek Ünlü şarkıcıdan Amedspor'a destek
Neymar, Robinho’nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı Neymar, Robinho'nun oğlu olan takım arkadaşına tokat attı
Hürmüz’de sıcak saatler Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu Hürmüz'de sıcak saatler! Körfez ülkesine ait petrol tankeri vuruldu
Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı Milli yıldızımız şampiyonluk sonrası Türkçe müzikle şehir turu attı
Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi Dehşet saçan palalı saldırganı polis kurşun yağdırarak etkisiz hale getirdi
Erzurumspor’dan Fenerbahçe’nin Kante transferine tepki Erzurumspor'dan Fenerbahçe'nin Kante transferine tepki

11:54
TRT müjdeyi verdi Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
TRT müjdeyi verdi! Dünyanın merakla beklediği maç naklen yayınlanacak
11:28
İran mı vurdu ABD uçağı ’acil durum’ sinyali verip radardan kayboldu
İran mı vurdu? ABD uçağı 'acil durum' sinyali verip radardan kayboldu
11:25
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
Bahçeli, Öcalan için statü önerisinde bulundu
11:09
AK Parti’den “ara zam“ açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
AK Parti'den "ara zam" açıklaması: Gündemimizde herhangi bir çalışma yok
11:04
Çin’deki fabrika patlamasında ölü sayısı 26’ya yükseldi
Çin'deki fabrika patlamasında ölü sayısı 26'ya yükseldi
10:41
Yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu 15 maddelik pakette 3 müjde var
Yeni kanun teklifi TBMM'ye sunuldu! 15 maddelik pakette 3 müjde var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 12:08:42. #7.12#
SON DAKİKA: Yenipazar'da yollar yenileniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.