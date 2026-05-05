Yenipazar\'da yollar yenileniyor

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen parke taşı döşeme çalışmaları kapsamında birçok cadde ve sokakta çalışmalar tamamlanırken, bazı noktalarda ise çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan ilçede sürdürülen yol yenileme ve düzenleme çalışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, Çarşı Mahallesi'nde İlyas Caddesi, Kadir Efendi Caddesi, 466, 467 ve 475'inci sokaklar ile Cihan, Çağatay, Çağlayan, Çiğdem, Çimen ve Dicle sokaklarında parke taşı döşeme çalışmalarının tamamlandığını belirtti. Başkan Ercan, Yeni Mahalle'de ise Demet, Sakarya, Sarmaşık, Seçkin, Sedef, Seher, Sema, Serap, Seyhan, Sezen ve Tülin sokaklarında çalışmaların sona erdiğini ifade etti.

Öte yandan Çarşı Mahallesi'nde İnönü Caddesi, Akasya Sokak ve Atay Sokak ile Yeni Mahalle'de Faik Savranoğlu Caddesi, Pazartepe Caddesi, Yel Değirmeni Caddesi, Orkide Sokak, Palmiye Sokak ve Pasin Sokak'ta parke taşı döşeme çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

Çalışmalar nedeniyle vatandaşlara gösterdikleri anlayış için teşekkür eden Başkan Ercan, "İlçemizi güzelleştirmeye, vatandaşlarımızın taleplerini yerine getirmeye devam ediyoruz" dedi. Ercan ayrıca, Yenipazar'a verilen desteklerden dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN