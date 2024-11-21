Yenipazar'dan 600 Kişi Aydın Kitap Fuarı'na Katıldı - Son Dakika
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Yenipazar'dan 600 Kişi Aydın Kitap Fuarı'na Katıldı

Yenipazar\'dan 600 Kişi Aydın Kitap Fuarı\'na Katıldı

Malik Ercan'ın desteğiyle Yenipazar'dan 600 kişi, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Kitap Fuarı'na katıldı. Fuar, yüz binlerce vatandaşı ağırlayarak farklı yayınevlerinin stant açtığı bir etkinlik oldu.

21.11.2024 16:11  Güncelleme: 16:13
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Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın destekleriyle ilçede yaşayan farklı yaş gruplarındaki vatandaşlar, Aydın Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Aydın Kitap Fuarı'na katıldılar.

Aydın Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen Aydın Kitap Fuarı yüz binlerce vatandaşı ağırladı. Çeşitli yayınevlerinin stant açtığı kitap fuarında yazarlar eserlerini de imzaladı. Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan'ın sağladığı ulaşım desteği sayesinde, ilçeden, 7'den 70'e farklı yaş gruplarındaki 600 kişi de fuara katıldı. Yenipazar Kent Konseyi Gençlik ve Kadın Meclisleri üyeleri, Donduran İlk-Ortaokulu, Merkez İlk-Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Yenipazar Belediyesinin otobüsleri ile fuar alanını gezdi, kitaplar satın aldı. Fuar alanını gezen Yenipazarlılar, Belediye Başkanı Malik Ercan'a teşekkür etti.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, "Aydın'da ilkleri başaran Büyükşehir Belediye Başkanım Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ediyorum. Ülkemizin kıymetli yazarlarını burada ağırladı, yüz binlerce kitabı okurlarıyla buluşturdu. Bizler de Yenipazar Belediyesi olarak 7'den 70'e vatandaşlarımızı fuar alanını gezmesini sağlamak istedik. Bu çerçevede neredeyse fuarın açık kaldığı tüm gün yaklaşık 600 vatandaşımızı, Kent Konseyi üyelerimizi, ilk, ortaokul ve üniversite öğrencilerimizi kitap fuarına getirdik. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenipazar'dan 600 Kişi Aydın Kitap Fuarı'na Katıldı - Son Dakika

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