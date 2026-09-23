Yenipazar Kaymakamı Polat, yeni eğitim yılında okulları ziyaret etti

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde Kaymakam Yunus Emre Polat, öğrencilerle buluştu.

Yenipazar Kaymakamı Yunus Emre Polat, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, Atatürk Ortaokulu ve Çok Programlı Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrencilerle buluştu. Kaymakam Polat, yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını dileyerek öğrenci ve öğretmenlere başarılı ve verimli bir dönem temennisinde bulundu.

Programda Kaymakam Polat'a Yenipazar Belediye Başkanı İlhan Özden, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Öztürk ve okul müdürleri eşlik etti.