Yenipazar MYO öğrencileri Afrodisias antik kentine gezi düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi

Yenipazar MYO öğrencileri Afrodisias antik kentine gezi düzenledi

05.04.2022 09:59
Yenipazar MYO öğrencileri Afrodisias antik kentine gezi düzenledi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Karacasu ilçesine bağlı Afrodisias Antik Kenti ve Afrodisias Antik Kenti Müzesi'ne gezi düzenledi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Yenipazar Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri Karacasu ilçesine bağlı Afrodisias Antik Kenti ve Afrodisias Antik Kenti Müzesi'ne gezi düzenledi.

Okul Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Serkan Özdemir'in koordinatörlüğündeki geziye, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Yenipazar Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü de destekte bulundu. Öğrenciler, Afrodisias Antik Kenti ve müzenin ardından Karacasu Memnune İnci Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Mehmet Taşdelen ve Dr. Öğr. Üyesi Esra Aksoy eşliğinde Tarihi Çömlekçiler Çarşısı ve Mimari Dekoratif Sanatlar ve Mimari Restorasyon atölyelerini gezdi.

Gezinin sonunda Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan ve Karacasu Esnaf Odası Başkanı Sefa Töz, kafiledekilere Karacasu pidesi ikram etti. - AYDIN

Yenipazar MYO öğrencileri Afrodisias antik kentine gezi düzenledi
Yenipazar MYO öğrencileri Afrodisias antik kentine gezi düzenledi

YORUMLAR
500
Aydın Valiliğinden orman arazindeki ağaçların kesilmesiyle ilgili açıklama Aydın Valiliğinden orman arazindeki ağaçların kesilmesiyle ilgili açıklama Nazilli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapılıyor Nazilli'de Bağımlılıkla Mücadele Çalıştayı yapılıyor

Yenipazar, Karacasu, Hisarcık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenipazar MYO öğrencileri Afrodisias antik kentine gezi düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
09:51 Vahşetin fotoğrafını Ukraynalı vekil paylaştı! Cinsel istismara uğradı, öldürüldü, cansız bedenine ateşle 'Gamalı haç' kazındı
09:48 Japonya Dışişleri Bakanı, Polonya dönüşü Ukraynalı 20 mülteciyi ülkesine götürdü
09:46 Öğrencileri ikna ederek terör örgütü PKK'ya çok sayıda eleman kazandırdığı belirlenen öğretmen tutuklandı
09:41 Cinsiyet değiştiren Doruk Doğrusöz, eski sevgilisi Sevda Demirel hakkında atılan başlığa tepki gösterdi!
09:30 İki simitçi arasında kavga yaşandı! Yumruklar havada uçuştu
09:29 Yeni torba yasa geliyor! Genelkurmay'ın bazı yetkileri Milli Savunma Bakanlığı'na devredilecek
09:20 Reklamda kullandığı repliğe yapılan montajlar çileden çıkardı! Emrah soluğu mahkemede aldı
09:14 ''Hakim'' ilk bölümüyle ekranlara geldi! Kaza sahnesi diziye damga vurdu!
09:12 Ukraynalı bir kadının mültecilik öyküsü: İngiltere'ye gitmek istedi, fuhuş çetelerinin elinden zor kurtuldu
09:07 Yıldız, Çağatay'a hayatının oyununu oynarken Ender ise yeni hamlesiyle şaşırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 10:05:41. #1.13#
SON DAKİKA: Yenipazar MYO öğrencileri Afrodisias antik kentine gezi düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement