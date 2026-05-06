Yenipazar Öğrencileri Budapeşte\'de

06.05.2026 00:52
Yenipazar Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Erasmus+ kapsamında Budapeşte'de eğitim aldı.

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde eğitim gören öğrenciler, Erasmus+ Okul Eğitimi Akreditasyonu kapsamında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilen öğrenme hareketliliğine katılarak ilçeyi uluslararası platformda başarıyla temsil etti.

Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde yürütülen program kapsamında Yenipazar Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, Avrupa'nın tarihi ve kültürel merkezlerinden biri olan Budapeşte'de hem eğitim aldı hem de farklı kültürlerle bir araya gelme fırsatı buldu. Öğrenciler, yurt dışı deneyimi yaşamanın yanı sıra akademik ve sosyal anlamda önemli kazanımlar elde etti. Program süresince öğrenciler, Macar akranlarıyla ortak projelerde yer alarak uluslararası iş birliği deneyimi kazandı. İngilizceyi günlük yaşamda ve doğal ortamında kullanma fırsatı bulan öğrenciler, yabancı dil becerilerini geliştirirken farklı eğitim sistemlerini de yerinde inceleme imkanı buldu.

Hareketlilik programında Türk kültürünü ve Aydın'ın yerel değerlerini de tanıtan öğrenciler, kültür elçisi görevi üstlenerek Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etti. Gerçekleştirilen etkinliklerle öğrencilerin özgüven, iletişim ve sosyal becerilerinin de geliştiği ifade edildi.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda öğrenen, üreten ve dünyaya açık bireyler yetiştirmeyi hedeflediklerini belirterek, projede emeği geçen öğretmenlere teşekkür edip öğrencileri tebrik etti. - AYDIN

