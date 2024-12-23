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Yenişehir Belediyesi Geleceğe Yatırım Yapıyor

Yenişehir Belediyesi Geleceğe Yatırım Yapıyor

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Ticaret ve Sanayi Odası ile buluşmasında ilçenin büyümesi için ortak projeler geliştireceklerini belirtti. Turizm, tarım ve sanayinin gelişiminin önemine dikkat çekildi.

23.12.2024 16:46  Güncelleme: 16:48
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Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Orhan Torun ve Yönetim Kurulu üyeleriyle buluşan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "İlçemiz için tüm dinamikleriyle birlikte çalışarak, gelecek güzel yılların temelini bugünden atıyor olacağız" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası (YTSO) Başkanı Orhan Torun ve Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Yenişehir'in büyümesi için kentin tüm dinamikleriyle bir araya gelmeye devam edeceğini belirten Başkan Ercan Özel, "Yenişehir'in geleceği adına ortak hedef ve amaçlarla hareket ettiğimiz YTSO Başkanımızla birlikte ilçemizi geleceğe taşıyacak projeler üzerine görüşme gerçekleştirdik. Turizmin, tarımın ve sanayinin gelişmesiyle birlikte Yenişehir'in de gelişeceğini biliyoruz. Bu amaç uğruna ilçemizin tüm dinamikleriyle birlikte çalışarak, gelecek güzel yılların temelini bugünden atıyor olacağız" diye konuştu.

"Yenişehir'in büyümesi için çalışıyoruz"

Yenişehir Organize Sanayi Bölgesi'nin plan revizyonlarıyla yatırım yapılabilecek hale gelmesini sağlayacaklarını ifade eden Başkan Özel, "İlçemiz gelişime açık, büyümeye müsait bir şehir. Yeter ki, bunun için ortaya bir irade konulabilsin. Biz, Yenişehir'i büyütmek, yatırımın önünü açmak için çalışıyoruz. Yatırımcıları Yenişehir'e davet ediyoruz. Ancak bununla da yetinmiyoruz. Yenişehir'e yeni sanayi bölgeleri, özellikle Gıda Organize Sanayi Bölgesi'ni kazandırmak istiyoruz. Bu konuda YTSO ile ortak amaç için çalışıyoruz. Yenişehirli üreticinin ürünlerinin değer kazanacağız, ilçemizde istihdamın artmasına katkı sağlayacak her projenin paydaşı olmak için hazırız" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediyesi Geleceğe Yatırım Yapıyor - Son Dakika

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