Yenişehir Belediyesi Halk Masası\'ndan 162 bin 965 talep alındı

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Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesince 2019 yılında hizmete alınan halk masası üzerinden bugüne kadar gelen 162 bin 965 talebin, 156 bin 790'nun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Yenişehir Belediyesi tarafında vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerine kısa sürede cevap vermek amacıyla kurulan Yenişehir Halk Masası, toplamda 162 bin 965 talep aldı. Halk Masası üzerinden aldığı tüm talepleri kayıt altına alan Yenişehir Belediyesi, 156 bin 790 talebi sonuçlandırdı. 6 bin 175 talep için de süreç devam ediyor.

Çözüm, aradığın an başlıyor

Yenişehir Halk Masası, 444 33 54 telefon numaralı çağrı hattı, yüz yüze görüşme, Whatsapp hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla gelen talep, şikayet ve önerileri tek tek kayıt altına alıyor. Hizmet talep eden veya aldığı hizmet ile alakalı sorun yaşadığını düşünen vatandaşların talepleri, Yenişehir Halk Masası tarafından hızlı bir şekilde değerlendirilerek belediyedeki yetkili birimlere veya ilgili kurumlara anında iletiliyor. Takibi yapılan talepler çözüme kavuşturulduktan sonra vatandaşa geri dönüş yapılarak bilgi de veriliyor.

Sadece çağrı ve danışma merkezi değil aynı zamanda çözüm merkezi

20 Eylül 2019 tarihinden bu yana halkın taleplerine yanıt veren Yenişehir Halk Masası, Yenişehirlilerden gelen taleplerin anında çözümü için çalışmalarını yoğun olarak sürdürüyor. Yenişehir Halk Masası personelleri belediyeye işlem yapmak için gelen vatandaşlara da yardımcı olarak vatandaşların işlemlerini kısa sürede yapmalarını sağlıyor. Yenişehir Halk Masası sadece çağrı ve danışma merkezi olarak değil aynı zamanda çözüm merkezi olarak da hizmet üretiyor.

Haftanın 7 günü hizmet veriyor

Hafta içi 08-00 ile 23.00, hafta sonu ise 09.00-23.00 saatleri arasında hizmet veren Yenişehir Halk Masası ile vatandaşlar talep, öneri ve şikayetlerini Yenişehir Belediyesine kolaylıkla iletebiliyor, çözümünü takip ederek, bilgi alabiliyor. - MERSİN