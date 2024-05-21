Yenişehir Belediyesi, Pozcu'da Ek Hizmet Binası Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yenişehir Belediyesi, Pozcu'da Ek Hizmet Binası Kurdu

Yenişehir Belediyesi, Pozcu\'da Ek Hizmet Binası Kurdu

Mersin'in merkez ilçesi Yenişehir Belediyesi, Pozcu'da kurduğu ek hizmet binasında Yenişehir Halk Masası, Kariyer Merkezi ve Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi ile vatandaşlara hizmet verecek.

21.05.2024 12:29  Güncelleme: 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, kentin en yoğun sosyal yaşam alanlardan olan Pozcu'da kurduğu ek hizmet binasında Yenişehir Halk Masası, Kariyer Merkezi ve Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi ile vatandaşlara hizmet verecek.

Vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Forum AVM'nin güneyinde ek hizmet binası kurdu. Yenişehir Belediyesi burada halk masasıyla vatandaşların şikayet, talep ve önerilerini alacak, Kariyer Merkezi ile iş arayanlara istihdam fırsatı sunacak, Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi ile de kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki destek verecek. Üç farklı merkezi bir araya getirerek vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili çözümler sunmayı amaçlayan Yenişehir Belediyesi, yeni ek hizmet binası ile hizmet kapsamını da genişletti.

Yenişehir Halk Masası

Yenişehir Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan Yenişehir Halk Masasına vatandaşların erişimini kolaylaştırmak amacıyla ek hizmet binasında da yer verildi. Yenişehir Halk Masası ile vatandaştan gelen şikayet ve talepler tek tek kayıt altına alınıyor. Hizmet talep eden veya aldığı hizmet ile alakalı sorun yaşadığını düşünen vatandaşların talepleri, Yenişehir Halk Masası tarafından hızlı bir şekilde değerlendirilerek belediyedeki yetkili birimlere anında iletiliyor. Takibi yapılan talepler çözüme kavuşturulduktan sonra vatandaşa geri dönüş yapılarak bilgi de veriliyor. Vatandaşlar '444 33 54' numaralı çağrı hattı üzerinden de Yenişehir Halk Masasına ulaşarak talep, öneri veya şikayetlerini iletebiliyor.

Kariyer Merkezi

Yenişehir Belediyesi hayata geçirdiği Kariyer Merkezi ile iş arayan vatandaşlara istihdam fırsatları sunmayı amaçlıyor. Merkezde iş arayanlara kariyer planlamalarını yapmalarına destek verilecek, işverenlerle iş arayanları bir araya getirilecek. Ayrıca, kariyer danışmanlığı ve eğitim programları ile bireylerin mesleki gelişimlerine de katkı sağlanacak.

Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi

Yenişehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ek hizmet binasında da Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi ile kadınlara destek verecek. Yenişehir Belediyesi kadınların yaşadığı sorunların çözümünde onlara psikologlarla rehberlik ederek yanlarında olacak. Talep eden kadınlara Mersin Barosu iş birliğiyle hukuki destek de verilecek. Yenişehir Belediyesi kadınların sosyal yaşamda daha aktif bir rol almalarına katkıda bulunacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve onların beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yeni hizmet noktasının, Yenişehir halkına hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı bu hizmetlerden yararlanmaya davet ediyorum" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yenişehir, Mersin, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yenişehir Belediyesi, Pozcu'da Ek Hizmet Binası Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:36 “Etek boyu“ sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti "Etek boyu" sorusu ile gündeme gelen avukat, adliyenin önünde elindeki bekaret raporuyla isyan etti
13:16 Reisi’nin cenazesine Türkiye’den iki isim katılacak Reisi'nin cenazesine Türkiye'den iki isim katılacak
11:19 Bahçeli, Reisi’nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti Bahçeli, Reisi'nin ölümüyle ilgili iki ülkeyi işaret etti
10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
09:23 İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş İran, Reisi için düşman bellediği ülkeden yardım istemiş
13:58 Konu: Seçil Erzan davası Yunanistan’dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı Konu: Seçil Erzan davası! Yunanistan'dan kovulan Fatih Terim, soluğu mahkemede aldı
13:51 Of’ta Yavru Kedi Tekmeleyip Öldüren Kişi Yakalanmaya Çalışılıyor Of'ta Yavru Kedi Tekmeleyip Öldüren Kişi Yakalanmaya Çalışılıyor
13:19 Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu’na götürüldü Tahliyesi talep edilen Dilan Polat, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü
12:05 Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı’na imzayı atıyor Şenol Güneş, Güney Kore Milli Takımı'na imzayı atıyor
11:57 Meme kanserini yenen Esma Esad’a lösemi teşhisi konuldu Meme kanserini yenen Esma Esad'a lösemi teşhisi konuldu
11:17 Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı Arkadaşların borç tartışması cinayetle bitti! Kız arkadaşına tokat atılınca kurşun yağdırdı
11:06 Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam Schengen vize ücretlerine yüzde 12 zam
11:04 Ne Fener ne Beşiktaş Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho’yu bitiriyor Ne Fener ne Beşiktaş! Suudi Arabistan takımı Jose Mourinho'yu bitiriyor
10:54 Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi Pelin Akil ile Anıl Altan çifti boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 14:29:04. #1.13#
SON DAKİKA: Yenişehir Belediyesi, Pozcu'da Ek Hizmet Binası Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement