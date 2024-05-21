Yenişehir Belediyesi, Pozcu\'da Ek Hizmet Binası Kurdu

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Mersin'in merkez ilçe Yenişehir Belediyesi, kentin en yoğun sosyal yaşam alanlardan olan Pozcu'da kurduğu ek hizmet binasında Yenişehir Halk Masası, Kariyer Merkezi ve Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi ile vatandaşlara hizmet verecek.

Vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Yenişehir Belediyesi, Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Forum AVM'nin güneyinde ek hizmet binası kurdu. Yenişehir Belediyesi burada halk masasıyla vatandaşların şikayet, talep ve önerilerini alacak, Kariyer Merkezi ile iş arayanlara istihdam fırsatı sunacak, Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi ile de kadınlara sosyal, psikolojik ve hukuki destek verecek. Üç farklı merkezi bir araya getirerek vatandaşların ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkili çözümler sunmayı amaçlayan Yenişehir Belediyesi, yeni ek hizmet binası ile hizmet kapsamını da genişletti.

Yenişehir Halk Masası

Yenişehir Belediyesi tarafından 2019 yılında kurulan Yenişehir Halk Masasına vatandaşların erişimini kolaylaştırmak amacıyla ek hizmet binasında da yer verildi. Yenişehir Halk Masası ile vatandaştan gelen şikayet ve talepler tek tek kayıt altına alınıyor. Hizmet talep eden veya aldığı hizmet ile alakalı sorun yaşadığını düşünen vatandaşların talepleri, Yenişehir Halk Masası tarafından hızlı bir şekilde değerlendirilerek belediyedeki yetkili birimlere anında iletiliyor. Takibi yapılan talepler çözüme kavuşturulduktan sonra vatandaşa geri dönüş yapılarak bilgi de veriliyor. Vatandaşlar '444 33 54' numaralı çağrı hattı üzerinden de Yenişehir Halk Masasına ulaşarak talep, öneri veya şikayetlerini iletebiliyor.

Kariyer Merkezi

Yenişehir Belediyesi hayata geçirdiği Kariyer Merkezi ile iş arayan vatandaşlara istihdam fırsatları sunmayı amaçlıyor. Merkezde iş arayanlara kariyer planlamalarını yapmalarına destek verilecek, işverenlerle iş arayanları bir araya getirilecek. Ayrıca, kariyer danışmanlığı ve eğitim programları ile bireylerin mesleki gelişimlerine de katkı sağlanacak.

Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi

Yenişehir Belediyesi, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde ek hizmet binasında da Kadın ve Aile Danışmanlığı Merkezi ile kadınlara destek verecek. Yenişehir Belediyesi kadınların yaşadığı sorunların çözümünde onlara psikologlarla rehberlik ederek yanlarında olacak. Talep eden kadınlara Mersin Barosu iş birliğiyle hukuki destek de verilecek. Yenişehir Belediyesi kadınların sosyal yaşamda daha aktif bir rol almalarına katkıda bulunacak.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, "Halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek ve onların beklentilerini en iyi şekilde karşılamak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu yeni hizmet noktasının, Yenişehir halkına hayırlı olmasını diliyor, tüm vatandaşlarımızı bu hizmetlerden yararlanmaya davet ediyorum" dedi. - MERSİN