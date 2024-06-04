Yenişehir Belediyesi Sokak Hayvanları İçin Ciddi Bütçe Ayırdı

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Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, sokak hayvanları için ciddi bir bütçe ayırdıklarını söyledi.

Yenişehir Belediye Meclisi Haziran Ayı Olağan Toplantısının Birleşimi, Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit başkanlığında yapıldı. Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı.

Mecliste konuşan Başkan Özyiğit, Yenişehir Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kısa sürede 150 sokak hayvanının kısırlaştırıldığını ifade etti. Sahiplendirme konusunda da çalıştıklarını belirten Özyiğit, "Hayata geçirdiğimiz tam donanımlı merkezimizde aslında 1,5 aylık bir süredir çalışma yürütüyoruz. Mersin Üniversitesi Çiftlikköy Kampüsü'ndeki merkezde sokak hayvanlarının rehabilitasyonunu ve bakımını gerçekleştiriyoruz. Karantinadan yaşlı hayvan bölümüne, muayene odasından ameliyathaneye ve mama üretim bölümüne kadar kapsamlı ve donanımlı" dedi.

"Kısırlaştırma ve sahiplendirme konusuna ağırlık verilmesi gerekiyor"

'Uyutma' adı altında hayvanların öldürülmesini kabul etmediklerini dile getiren Özyiğit, kısırlaştırma ve sahiplendirme konusuna ağırlık verilmesi gerektiğini ifade etti. Bakımevine getirdikleri hayvanları kısırlaştırdıktan sonra rehabilite ettiklerini belirten Özyiğit, "Merkezde bir eğitim alanımız da var. Hayvanlarımızı eğitiyoruz ve son olarak sahiplendirilmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımız bu konuda duyarlılık göstermek istiyorlarsa ticareti yapılan hayvanları almak ve bakımını üstlenmek yerine sokaktan alıp eğittiğimiz, bakımı gerçekleşmiş hayvanları sahiplenmelerini öneriyoruz" diye konuştu. Topyekün mücadele ile hayvanlara sahip çıkılması gerektiğine dikkat çeken Özyiğit, sokak hayvanları konusunda sorumluluk aldıklarını kaydetti. Sokak hayvanları için ciddi bir bütçe ayırdıklarını vurgulayan Özyiğit, "Ciddi personel harcamamız var. 'Bütçe harcayacağız, personel gideri olacak' diye sokak hayvanlarını görmemezlikten gelemeyiz" dedi. - MERSİN