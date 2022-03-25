Yenişehir Belediyesinin çocuklara sinema şenliği sürüyor - Son Dakika
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Yenişehir Belediyesinin çocuklara sinema şenliği sürüyor

25.03.2022 10:53
Yenişehir Belediyesinin çocuklara sinema şenliği sürüyor

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından ilçede bulunan 39 ilköğretim okulunda hiç sinemaya gitmeyen öğrencilere yönelik olarak devam eden, 'Sinema Şenliği Projesi'nde ilçede 7-13 yaş arası 700 öğrenci sinema ile buluştu.

Diyarbakır'ın Yenişehir İlçe Belediyesi tarafından ilçede bulunan 39 ilköğretim okulunda hiç sinemaya gitmeyen öğrencilere yönelik olarak devam eden, 'Sinema Şenliği Projesi'nde ilçede 7-13 yaş arası 700 öğrenci sinema ile buluştu.

Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Beşikci'nin talimatları ile Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen öğrencilere Sinema Şenliği Projesi kapsamında ilçede bulunan 39 ilköğretim okulunda eğitim gören öğrencilere sinema şenliği düzenleniyor.

700 öğrenciye ulaşıldı

İlçede ilköğretim okullarındaki 7-13 yaş arasındaki öğrencilerin sosyalleşmeleri ve sinema ile tanışmaları amacıyla Sinema Şenliği Projesi'ni başlattıklarını belirten Belediye Başkan Vekili Beşikci, "İlçemizde bulunan tüm ilköğretim okullarını kapsayan Sinema Şenliği Projemiz ile şimdiye kadar ilköğretim okullarımızdaki 700 öğrenciyi sinemayla tanıştırdık. İlçemizdeki okullarda eğitim gören çocuklarımızın nitelikli eğitim almalarını önemserken aynı zamanda çocukların birbirleriyle kaynaşmaları ve eğlenceli zaman geçirmelerini de önemsiyoruz. Pandemi dolayısıyla evlere kapanıp, sokaklarda diledikleri gibi eğlenemeyen çocuklarımıza bir nebze olsa nefes aldırmaya çalışıyoruz. Çocuklarımıza yönelik kültürel gezi, festival gibi farklı etkinlik hazırlıklarımız da bulunmaktadır" dedi.

Ayrıca Yenişehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri Rabia-tül Adeviyye Kadın Kültür ve Sanat Merkezinde bulunan sinema salonunda film izleyen çocuklara sinema giriş ve çıkışlarında çeşitli ikramlarda bulundu. - DİYARBAKIR

Yenişehir Belediyesinin çocuklara sinema şenliği sürüyor

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Diyarbakır, Yenişehir, Hisarcık, Sinema, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenişehir Belediyesinin çocuklara sinema şenliği sürüyor - Son Dakika


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