Yenişehir\'de Dolu Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiledi

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde sağanak yağmur ve dolu yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgardan yırtılan Türk Bayrağını da sele rağmen vatandaşlar yerden kaldırdı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde dolu yağışı ve rüzgar ağaçları yerinden söktü. Rüzgarın etkisi ile yırtılan Türk Bayrağını duyarlı vatandaşlar toplanarak yerine astı. Vatandaşın bu duyarlılığı büyük takdir topladı.

Yağan dolu ve sağanak yağmurun tarım arazilerine zarar verip vermediği ise bilinmezken, ilçe merkezindeki boş su kanalları taşma noktasına geldi. - BURSA