Yenişehir Belediye Başkanı, 71 mahalle muhtarıyla buluştu - Son Dakika
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Yerel

Yenişehir Belediye Başkanı, 71 mahalle muhtarıyla buluştu

Yenişehir Belediye Başkanı, 71 mahalle muhtarıyla buluştu

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 71 mahalle muhtarıyla bir araya gelerek eşit ve adil hizmet götüreceklerini söyledi. Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney de muhtarlara devletin temsilcisi olduklarını hatırlatarak destek çağrısında bulundu.

30.04.2024 16:15  Güncelleme: 16:20
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Yenişehir'in 71 mahalle muhtarıyla buluşan Belediye Başkanı Ercan Özel, "Her mahalleye eşit ve adil hizmet götüreceğiz. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz" dedi.

Yenişehir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinin ardından 71 mahallede göreve başlayan muhtarlara Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde Yenişehir Kaymakamlığı tarafından bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminere, Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney ve Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel ile birlikte kurum amirleri ve müdürleri katıldı.

Seminer öncesinde muhtarlara yönelik kısa bir konuşma gerçekleştiren Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, 31 Mart'ta seçilerek görevine başlayan 71 mahalle muhtarını da tebrik etti. 5 yıllık görev süresi boyunca muhtarlarla ortak çalışmalar yapacağını vurgulayan Başkan Özel, "Muhtarlarımızla mahallelerindeki sıkıntılarını paylaşmak ve çözüm olabilmek adına çalışma içerisinde olacağız. Tüm kurumlarımızla ortak hareket ederek mahallelerimizin sorunlarını çözmek bizim sorumluluğumuzda. Bu nedenle de muhtarlarımız bizim her mahalledeki yardımcımız olacak. Görev süremiz boyunca her mahalleye eşit ve adil hizmet götüreceğiz. Yapabileceğimizin en iyisini yapmaya gayret göstereceğiz" dedi. Başkan Ercan Özel, muhtarlarla bilgilendirme ve görüş alışverişi yapılabilmesi adına bu toplantıların düzenli olarak yapılacağını da sözlerine ekledi.

Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney de ilçede 33 mahalle muhtarının ilk defa göreve başladığını belirterek, seçilen tüm muhtarları tebrik etti. Muhtarların mahallelerinde devletin temsilcisi olduğunu hatırlatan Kaymakam Mustafa Güney, "Devletin tüm kurumlarına hizmetlerin aksamaması adına mahallelerinizdeki her türlü sorunu kurumlarımıza aktarmanızı ve devletin görevlilerine yardımcı olmanızı istiyoruz" ifadelerini kullandı. Kaymakam Güney, mahalle muhtarlarını sık sık ziyaret edeceğini de sözlerine ekledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir Belediye Başkanı, 71 mahalle muhtarıyla buluştu - Son Dakika

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