Yenişehir'de vefa: 18 Mart Şehitleri dualarla anıldı
Yenişehir'de vefa: 18 Mart Şehitleri dualarla anıldı

Yenişehir'de vefa: 18 Mart Şehitleri dualarla anıldı
20.03.2026 10:36  Güncelleme: 10:42
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda duygu dolu anlar yaşandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda duygu dolu anlar yaşandı. Gün boyu süren etkinlikler, akşam Sinanpaşa Külliyesi'ndeki anlamlı iftar sofrasıyla taçlandı.

Yenişehir'de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü dolasıyla çeşitli programlarda düzenlendi. Sabah saatlerinde Heykel Meydanı'nda gerçekleştirilen resmi tören çelenk sunumu ve saygı duruşuyla başladı. Protokol ve vatandaşların yoğun katılım gösterdiği resmi programın ardından ziyaretler şehitliklerle devam etti. Yenişehir, Selimiye ve Kıblepınar şehitliklerine giden heyet, vatan topraklarını müdafaa ederken canlarını feda eden kahramanları kabirleri başında Kur'an-ı Kerim tilaveti dinleyerek andı. Şehit ailelerinin de katıldığı ziyaretlerde duygusal anlar hakim olurken, kahramanların mezarlarına karanfiller bırakılarak şükran sunuldu. Günün maneviyatı, akşam saatlerinde Sinanpaşa Külliyesi'nde kurulan iftar sofrasında paylaşıldı. İlçe protokolü; şehit aileleri ve gazilerle aynı sofrada buluştu.

Kalplerimiz Çanakkale ruhuyla atıyor

Buradaki programda selamlama konuşması yapan Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Çanakkale ruhunun önemine değinerek, "Bugün kalplerimiz 111 yıl önceki o büyük ruhla, Çanakkale ruhuyla atıyor. Çanakkale; bir milletin var oluş iradesidir. Eğer bugün bu ezanların gölgesinde, bu bereketli sofrada huzurla iftarımızı bekliyorsak; bu, canını vatana siper eden şehitlerimizin ve 'ölürsem şehit, kalırsam gazi' diyerek cepheye koşan kahramanlarımızın sayesindedir" dedi.

'Sizler en mukaddes emanetimizsiniz'

Şehit ailelerine ve gazilere seslenen Başkan Ercan Özel, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Sizler bizim için bu milletin en mukaddes emanetlerisiniz. Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri bizim öz ailemiz, gazilerimiz ise başımızın tacıdır. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum."

'Bu topraklarda huzur içindeysek onların sayesindedir'

İftar programında davetlilere hitap eden Yenişehir Kaymakamı Ümit Altay, dünyada yaşanan acılara dikkat çekerek şükür ve dua vurgusu yaptı. Kaymakam Altay konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu anlamlı günde, bayrama adım adım yaklaştığımız bu vakitlerde bir araya gelmek istedik. Maalesef Orta Doğu'da savaşlarla, ölümlerle sarsılan bir dünya var. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde vatanımızı savunmak için kanını ve canını feda eden şehitlerimizin kanıyla sulanmış bu topraklarda bugün huzur içinde yaşıyorsak onlara her zaman dua etmemiz lazım. Onları her zaman yad etmemiz lazım. Allah gani gani rahmet eylesin."

Yenişehir Gaziler Derneği Başkanı Hikmet Öztürk de programı düzenleyen İlçe Kaymakamı Ümit Altay ile Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'e teşekkürlerini iletti. - BURSA

Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Yenişehir, 18 Mart, Bursa, Yerel, Son Dakika

