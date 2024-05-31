Yenişehir TOKİ Orhangazi Orta Okulu'ndan Engellilere Destek - Son Dakika
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Yenişehir TOKİ Orhangazi Orta Okulu'ndan Engellilere Destek

Yenişehir TOKİ Orhangazi Orta Okulu\'ndan Engellilere Destek

Yenişehir TOKİ Orhangazi Orta Okulu veli ve öğrencileri tarafından düzenlenen hayrına satış etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikten elde edilen gelirle engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye bağışı yapılacak ve okulun eksikleri giderilecek.

31.05.2024 10:01  Güncelleme: 10:03
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Yenişehir TOKİ Orhangazi Orta Okulu veli ve öğrencilerinin engelli vatandaşlar ve okul yararına düzenledikleri hayrına satışın 5'incisi gerçekleştirildi.

Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, Belediye Başkan yardımcısı Ömer Silahlı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Ünal Usta, ilçede bulunan okul müdürlerinin katıldığı hayrına satıştan elde edilecek gelirle Yenişehir Zihinsel ve Bedensel Engelliler Derneği'ne tekerlekli sandalye bağışı ve okulun eksikleri giderilecek.

Açılışta konuşan Yenişehir Kaymakamı Mustafa Güney, "Böyle güzel bir gaye ile düzenlenen etkinlikte satışa katkı sunan bütün veli ve öğrencilerimiz ile okul yönetimini kutluyorum" dedi.

TOKİ Orhangazi Orta Okulu Müdürü Hüseyin Hacet'de bu yıl beşincisini düzenledikleri etkinliğin amacının yine aynı olduğunu belirterek, "Engelli bireylerimize tekerlekli sandalye desteği sağlayacağız. Bunun dışında okulumuzun eksiklerini de gidereceğiz. Başta velilerimiz ve öğrencilerimiz olmak üzere emeği geçen öğretmenlerimize ayrıca bu hayra katılan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenişehir TOKİ Orhangazi Orta Okulu'ndan Engellilere Destek - Son Dakika

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