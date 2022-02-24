Yenişehirli çiftçiler tohum firması ile protokol imzaladı - Son Dakika
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Yenişehirli çiftçiler tohum firması ile protokol imzaladı

24.02.2022 09:26
Yenişehirli çiftçiler tohum firması ile protokol imzaladı

Bursa Yenişehir Ziraat odası; üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için çiftçileri tohum firmaları ile bir araya getirdi.

Bursa Yenişehir Ziraat odası; üyelerine daha iyi hizmet verebilmek için çiftçileri tohum firmaları ile bir araya getirdi.

Yenişehir Ziraat Odası Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıya üreticiler, tohum firması yetkilileri ile oda yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Yenişehir Ziraat Odası ve Bursa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Sadi Aktaş, " Bizim çiftçimiz şartlar ne olursa olsun gece gündüz çalışıyor. Tek amaçları kaliteli en iyi ürünü tüketiciye ulaştırmak olan çiftçilerimizi mısırlık tohum üreticisi firma ile bir araya getirdik. Bu toplantıda üreticilerimiz firmaya daha önce yaşadığı sıkıntıları ve istekleri aktardı. Daha kaliteli ve rekoltesi yüksek ürün alacağımızı belirten firma yetkilileri ile odamız üyeleri arasında bir protokol imzalandı. Bu anlaşmanın çiftçimize ilçemize ve Bursa'mıza hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Toplantıda tohum firması ile üreticiler ile protokol imzalandı. Üreticiler ziraat odasına bu çalışma için teşekkür ettiler. - BURSA

Yenişehirli çiftçiler tohum firması ile protokol imzaladı

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Ziraat Odası, Yenişehir, Bursa, Tohum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yenişehirli çiftçiler tohum firması ile protokol imzaladı - Son Dakika


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