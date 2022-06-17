Yerdeki uçakla kavga eden alkollü vatandaş sitem etti: Daha uçamıyorsun bile - Son Dakika
Üye Girişi

Yerdeki uçakla kavga eden alkollü vatandaş sitem etti: Daha uçamıyorsun bile

17.06.2022 13:08

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. Alkollü vatandaş, yerdeki uçakla kavga ederken sinirlerine hakim olamayıp, "Daha uçamıyorsun bile" diyerek uçağa sitem etti.

İlginç olay, gece saatlerinde Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan Aziz Duran Parkı içerisinde yaşandı. Sakarya Büyükşehir Uçak Kıraathanesi ve Restoranın önüne gelen ve alkollü olduğu iddia edilen vatandaşın uçağa karşı tepkisi şaşırttı.

"DAHA UÇAMIYORSUN"

Vatandaşlara hizmet vermek için restoran haline getirilen Airbus 300B4-203 tipi yolcu uçağının yanına gelen kişi biranda, "Bütün biletleri yak. Benimkini de yak. Daha uçamıyorsun. Uç uç ki bana tüm güzelliklerini göster" diyerek bağırmaya başladı. Şahsın, uçağa karşı tepkisini gören çevredeki farklı bir vatandaş ise o anları cep telefonu ile kayıt altına aldı.

YORUMLAR
500
Büyükşehir yaz spor okullarında kayıtlar başladı Büyükşehir yaz spor okullarında kayıtlar başladı Taraklı'da tarih ve doğanın tadını çıkardılar Taraklı'da tarih ve doğanın tadını çıkardılar
Kaynak: İHA

Sakarya, Aziz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yerdeki uçakla kavga eden alkollü vatandaş sitem etti: Daha uçamıyorsun bile - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:14 Günübirlik kiralık evlerde artık kimlik bildirmek zorunlu olacak! Tüm işlemler 5 yıl boyunca muhafaza edilecek
13:08 Yerdeki uçakla kavga eden alkollü vatandaş sitem etti: Daha uçamıyorsun bile
13:05 Oğullarının eve karne getirmesini bekleyen aile, ölüm haberini alınca yıkıldı: 11.sınıf öğrencisi Kartal 4.kattan düşerek can verdi
12:59 NASA'dan tarihe geçen keşif! Dünya'ya benzeyen iki kayalık gezegen keşfedildi
12:53 Hayat ona kabus oldu! Her hafta deri değiştiren yılan adamı görenler hayrete düşüyor
12:29 Pazardaki tezgahtan saat çalan Rus turistlere suçüstü yakalandı! Saatlerin parasını alan esnaf şikayetten vazgeçti
12:10 Tuvalet canlandırmasıyla akıllara kazınmıştı! Kızının ölümünde baş şüpheli olan anne kaldığı otelden kaçtı
11:46 Efsane boksör Mike Tyson'ın arı kostümlü görüntüleri sevenlerini şaşkına çevirdi!
11:37 Haftanın son gününde gram altının fiyatı 1.030 lira seviyesinden işlem görüyor
11:19 Melisa Şenolsun, kendisine sansür uyguladı! Göğüs ucunu emojiyle kapattığı fotoğrafını sosyal medyada paylaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 13:22:11. #1.12#
SON DAKİKA: Yerdeki uçakla kavga eden alkollü vatandaş sitem etti: Daha uçamıyorsun bile - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement