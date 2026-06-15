Yerel Medya İçin Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika
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Yerel Medya İçin Yapay Zeka Eğitimi

15.06.2026 16:01
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BİK ve UMED, genç gazetecilere yapay zeka ve dijital medya dönüşümünü anlattı.

Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik, akademilerin açılışında genç gazeteciler ile bir araya geldi.

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) iş birliğiyle düzenlenen ve yerel medyanın yapay zeka çağındaki dönüşümünün ele alındığı iki akademide de genç gazetecilere alanında uzman isimler ders verdi. Ankara'da düzenlenen Yerel Medyada Dijital Atılım Akademisi ve Yapay Zeka Çağında Yerel Medya Akademilerine yoğun katılım oldu.

Yerel medya yeni teknolojiler ile güçlenecek

Akademilerin açılış konuşmasını Basın İlan Kurumu Ankara Bölge Müdürü Atakan Çelik yaptı. Meslek tecrübelerini genç meslektaşları ile paylaşan Çelik, kurum olarak yerel medyaya her daim destek olduklarının altını çizerek, yerel medyanın yapay zeka dönüşümü konusunda da çalışmalara imza attıklarını ifade etti. Çelik, gazetecilerin teknolojik gelişmeyi yakından takip etmeleri gerektiğine de işaret ederek, yenilikçi sistemler ve uygulamalar ile yerel medyanın daha güçlü bir hale geleceğinin altını çizdi.

"Haberlerinizin hikayesi bulunmalı"

Çelik, yerel medyanın toplum üzerindeki etkisine dikkat çekerek gazeteciliğin yalnızca haber üretmekten ibaret olmadığını vurguladı. Gazetecilerin insan ilişkilerinin güçlü olması gerektiğini belirten Çelik, "Gazeteci olarak halkla ilişkileriniz iyi olmalı ve haberlerinizin hikayesi bulunmalı" ifadelerini kullandı.

Yapay zeka alanları

'Yerel Medyada Dijital Atılım Akademisi'nin ilk dersinde, çeşitli yayın kuruluşlarının temsilcileri yerel gazetecilerle bir araya geldi. Sosyal medyanın doğru ve etkili kullanımı, dijital mecralarda içerik üretimi ve gazetecilikte sosyal medyanın gücüne ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu. Dijital dönüşüm süreci ve tık odaklı habercilik anlayışı üzerine uyarılarda bulunarak, yapay zeka teknolojilerinin gazetecilikteki kullanım alanları aktarıldı. Öte yandan, yeni nesil uygulamaların detayları ile mesleki tecrübeleri de değerlendirildi.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörlüğü'nden Sertan Türkyılmaz da gazeteciliğin etik ilkeleri ve dijital içerik üretiminde öne çıkan yeni nesil uygulamaların kullanımına ilişkin eğitim verdi. Programda Türkyılmaz, dijitalleşen medya düzeninde gazetecilerin yeni araçlara uyumu ve içerik üretim süreçlerinde nelere dikkat etmeleri gerektiğine de değindi.

Yapay zekanın medyaya etkisi ele alındı

İki günlük eğitimin son gününde düzenlenen 'Yapay Zeka Çağında Yerel Medya Akademisi'nde ise yerel medya dönüşümü üzerine uzman isimler dersler verdi. Yapay zekanın medyaya etkisi ve medyadaki dönüşümüne ilişkin örnekler veren uzmanlar, gazetecilerin yeni dönemde nelere dikkat etmeleri gerektiğini anlattı.

Yeni nesil uygulamalar anlatıldı

Yapay Zeka Çağında Yerel Medya Akademisi kapsamında bir medya kuruluşunun temsilcisi, gerçekleştirdiği sunumda yeni nesil kurgu tekniklerini anlattı. Yapay zekanın haber kurgusuna entegrasyonu, içerik üretim süreçlerinde sağladığı hız ve verimlilik ile dijital habercilikteki dönüşüm başlıklarına ilişkin detayları da paylaştı.

Sosyal medya ekosisteminde yapay zekadan örnekler

Bir sosyal medya uzmanı gerçekleştirdiği sunumda algoritma destekli içerik üretimi, sosyal medya platformlarının çalışma mantığı ve yazılım altyapılarına ilişkin tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Dijital dünyanın değişen dinamikleri ve sosyal medya ekosisteminde nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda da örnekler verdi.

'Yapay Zeka Çağında Yerel Medya Akademisi' kapsamında, bir özel teknoloji şirketinin CEO'su ise yapay zekanın kullanımı üzerinden özel sektöre ilişkin deneyimlerini paylaştı. Zeren, kişisel güvenlikten dijital tehditlere, veri güvenliğini sağlamanın yollarından alınması gereken temel önlemlere kadar kritik başlıklarda dikkat çeken bilgiler paylaştı.

AI teknolojileri konuşuldu

'Yapay Zeka Çağında Yerel Medya Akademisi' kapsamında ise bir siber güvenlik uzmanı akademilerin son gününde medya mensuplarıyla bir araya geldi. Yapay zeka yazılımlarının doğru ve verimli kullanımı üzerine değerlendirmelerde bulundu ve özellikle yapay zeka araçlarının haber üretim süreçlerinde etkin kullanımına dikkat çekerken, kurumsal sistemlerde hassas verilerin korunması ve ajan tabanlı (agentic AI) teknolojilerin kullanım alanları hakkında bilgi verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yerel Medya İçin Yapay Zeka Eğitimi - Son Dakika

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