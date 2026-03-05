Yerköy'de Esnaf Ziyareti ve Ekonomik Sorunlar

Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - CHP Kadın Kolları MKYK Üyesi Meral Çıtak, partisinin Yozgat İl Teşkilatı Kadın Kolları Başkanı Sevkan Gürkan ve bazı partililerle birlikte Yerköy ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu, pazar esnafı ve alışverişe gelen vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti. Ziyaret sonrası konuşan Çıtak, "8 Mart öncesi kadınlarımıza dokunmak istedik. Pazar bomboş, hepsi siftahsız. Ekonomi çok zor durumda. Bundan bir iki yıl öncesine kadar pazarın daha kalabalık olduğu, sırt sırta geçtiklerini anlatıyor ama şu anda siftahsız kapattıklarını söylüyorlar" dedi.

CHP Kadın Kolları MKYK Üyesi Meral Çıtak ve partililer, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü öncesinde Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yurttaşlarla bir araya geldi. Pazarcılar, hayat pahalılığı nedeniyle pazarın eskisi kadar ilgi görmediğini ve siftahsız kapatmak zorunda kaldıklarını belirtti. Çıtak, ekonomik zorlukların kadınlar ve emekçi aileler üzerindeki etkisine dikkati çekerek, değişim ve dönüşüm çağrısında bulundu.

Emekçi kadınlardan Hamide Öztürk, açtığı tezgahında müşteri beklerken, sabahtan itibaren ilk siftahı CHP'li kadınlardan yaptığını belirterek şöyle konuştu:

"Eşarp ve kendi ürettiğim masa örtülerini satıyorum. Kendim dikip satıyorum. Aileme katkıda bulunuyorum. Üç tane öğrencim var. Çocuklarım okuyor üniversitede. Şimdi evde durmak yok, çalışacaksın. Daha yeni başkanım sayesinde siftah ettik. Ramazandan önce biraz daha hareketliydi. Şimdi ramazana bağlıyoruz. Ramazandan sonra daha hareketli olur diye düşünüyoruz. Ümitliyiz. Bayram yaklaşıyor. Pazar çok boş. Ramazan geldiğinde daha boş oldu şimdi. Önceden daha biraz hareketlilik vardı ama şimdi ramazana bağlıyoruz. Bayramın sonunu bekliyoruz dört gözle. Her hafta haftayı aratıyor. Pazar için iş bırakılır, pazar yapılırdı ama şimdi iş bırakılıp pazar yapılmaz. Biz 3-4 yıldır yapıyoruz. Eşim başka yerde çalışıyor. Düşünüyordu ki işi bırakayım, pazar yapayım ama şimdi vazgeçtik. İş bırakılıp da pazar yapılmaz."

"Kadınlar çocukların artık okullara aç gitmesini istemiyorlar"

CHP'li Çıtak da ekonomideki sorunların pazara yansımasının çok daha belirgin olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:

"8 Mart öncesi kadınlarımıza dokunmak istedik. Pazar bomboş, hepsi siftahsız. Ekonomi çok zor durumda. Bundan bir iki yıl öncesine kadar pazarın daha kalabalık olduğu, sırt sırta geçtiklerini anlatıyor ama şu anda siftahsız kapattıklarını söylüyorlar. Kadınlar için hayatın daha zor olduğunu, daha çok ekmek, aş, gençler için iş problemi olduğunu... Bir dokun bin ah işitiliyor. Yerköyümüzün kadınları çok sıkıntılar. Vatandaşın iktidara karşı büyük tepkisi var. Artık değişimin şart olduğunu söylüyorlar. Kadınlar çocukların artık okullara aç gitmesini istemiyorlar. Evlerinde boş tencere kaynamasını istemiyorlar ve artık değişimin dönüşümün şart olduğunu söylüyorlar."