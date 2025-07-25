Yerli Taktik Ürünler IDEF'te Tanıtıldı - Son Dakika
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Yerli Taktik Ürünler IDEF'te Tanıtıldı

Yerli Taktik Ürünler IDEF\'te Tanıtıldı
25.07.2025 09:47
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Nunatak, bıçak ve alevlere dayanıklı yeni takım elbisesini IDEF 2025'te sergiledi.

Bıçak saplamalarına ve aleve karşı dayanıklı yerli takım elbise IDEF'te tanıtıldı. Taktik amaçlı kullanımlar için üretilen takım elbise hakkında bilgi veren Nunatak Kurucusu Fatma Şahin İşler, "Biz bir sürü taktik ürün yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onaylı tedarikçisiyiz. Taktik görünümlü olmayan ama ihtiyaç duyup ekstradan koruma sağlamak isteyen insanların kullanabileceği bir ceket olsun istedik. Gövdesi bıçak saptamalarına karşı mukavim. Bunun dışında ana kumaşı yanmıyor. Herhangi bir patlama ya da herhangi bir yerde yangın çıktı. Kurtulup gitmek istiyorsunuz. Oradan kurtulmanıza fırsat verecek kadar alevlerden koruma sağlıyor" dedi.

Yerli ve milli üretimi ile adından söz ettiren Nunatak şirketi 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2025) ürünlerini sergiledi. Özellikle yerli olarak üretilen taktik amaçlı kullanılan takım elbise ile dikkat çekiyor. Firma, Türk Silahlı Kuvvetleri ve İçişleri Bakanlığı'na bağlı kolluk kuvvetlerinin onaylı tedarikçisi olarak sahada aktif kullanılan ürünleri başarıyla üretiyor. Taktik amaçlı kullanılan takım elbise tehditlere karşı korunma ihtiyacı olan insanlar için üretildi. Elbise, güç tutuşur özellikli ve antistatik bir kumaştan üretildi. Ceketin ara katında ise bıçak saplamalarına mukavemetli bir kumaş bulunuyor. İçinde de cep telefonu sinyallerini kesen cepler ve şarjör cepleri var. Silah ve şarjör kullanımını saklayacak şekilde tasarlandı.

Taktik amaçlı kullanılan takım elbise hakkında bilgi veren Nunatak Kurucusu Fatma Şahin İşler, "Biz bir sürü taktik ürün yapıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onaylı tedarikçisiyiz. Ama onun dışında yurt içi yurt dışı bir sürü ürün geliştiriyoruz. Bu aslında normalde bir takım elbise yaptık. Taktik görünümlü olmayan ama ihtiyaç duyup ekstradan koruma sağlamak isteyen insanların kullanabileceği bir ceket olsun istedik. Gövdesi bıçak saptamalarına karşı mukavim. Bunun dışında ana kumaşı yanmıyor. Alev yürümez bir özelliği var. Herhangi bir patlama ya da herhangi bir yerde yangın çıktı. Kurtulup gitmek istiyorsunuz. Oradan kurtulmanıza fırsat verecek kadar alevlerden koruma sağlıyor. Silah kullanıyorsunuz diyelim çünkü bu ürünü biz takım elbise giymek zorunda kalıp ya da giyen ama koruma sağlamak isteyen insanlar için yaptık. Silah taktığınızda, işte kalıp itibariyle silahı göstermiyor. İçinde şarjör cepleri var. Bütün bunlar takım elbise üzerinde fazladan ağırlık yapmıyor. Fazladan ağırlık yapmadığı için de gizli. Dışarıdan baktığınızda dümdüz bir takım elbise görünümünde. Burada faraday kafesi gibi bir şey var, bir cep var, ekstra bir cep var. Cep telefonu kullanıyorsunuz diyelim ve cep telefonu toplantıya girerken sinyallerini kesmek istiyorsunuz. Bu cebinin içine koyduğunuzda ağzını kapattığınız da otomatik olarak sinyalini tamamen kesmiş oluyorsunuz. O şekilde de ekstradan bir koruma sağlıyor. Aslında bu çok yeni bir ürün. Başka benzer bir ürüne biz rastlamadık. Bunu ihtiyaç gördüğümüz için yaptık. Bizim yerli yabancı bir sürü müşterimiz var. Burada ilk kez görücüye çıktı" diye konuştu.

Soğuk iklim çözümlerinde uzman olduklarını söyleyen İşler, "Biz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onaylı tedarikçisiyiz. Uzun yıllardır TSK'ya ürün yapıyoruz. Çok fazla yeni ürün geliştiriyoruz ama uzmanlık alanımız soğuk ilkim aslında. Hem Türkiye için hem yabancı ordular için geliştirmiş olduğumuz soğuk iklim çözümleri bizim en güçlü olduğumuz tarafımız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Fatma Şahin, Teknoloji, Güvenlik, Güncel, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yerli Taktik Ürünler IDEF'te Tanıtıldı - Son Dakika

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