Yerli ve milli fideler Tuzlalı çiftçiler ile buluştu - Son Dakika
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Yerli ve milli fideler Tuzlalı çiftçiler ile buluştu

18.05.2022 15:02

Yerli ve milli fideler Tuzlalı çiftçiler ile buluştu Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin yerli ve milli tohumlarla artırılması için uygulamaya konulan "Yerli Hibrit Çeşitlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" başlığı altında İstanbul...

Yerli ve milli fideler Tuzlalı çiftçiler ile buluştu

İSTANBUL - Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından tarımsal üretimin yerli ve milli tohumlarla artırılması için uygulamaya konulan "Yerli Hibrit Çeşitlerin Kullanımının Yaygınlaştırılması Projesi" başlığı altında İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce projelendirilen "Yerli ve Milli Fidelerle Sebze Üretimi" projesi çerçevesinde fideler, Tuzlalı çiftçiler ile buluştu. Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı içerisinde bulunan amfi tiyatroda gerçekleştirilen fide dağıtım törenine Tuzla Kaymakamı Ali Akça, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilciler ile birlikte çok sayıda çiftçi katıldı. Program sırasında yüzlerce yerli ve milli fide Tuzlalı çiftçiler ile buluştu.

"Gerçek üretim tarımdır, bir koyar elli alırsın"

Program sonrasında açıklamalarda bulunan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı," Bamya ve enginarın çok meşhur olduğu bir ilçedeyiz ama metropolün bir parçası olduğumuzu unutmamamız lazım. İstanbul'un birçok yerinde büyük ölçekli olmasa da tarım yapan alanlarımız var. Tarım Müdürlüğümüzün bünyesinde yapmış olduğu proje ile 2,5 milyon fide dağıtımının gerçekleştiğini duymak çok mutluluk verici bir şey. Cemil Meriç'in bir sözü vardır,' Gerçek üretim tarımdır. Bir koyar 50 alırsınız;' diye. Bugün burada bunu görüyoruz. Başta genç nesil olmak üzere tüm topluma tarımın ve üretmenin kıymetini öğretiyoruz. Bütün çiftçi büyüklerimizin ellerinde öpüyoruz. Küçüklerin gözlerinde öpüyoruz. Onlara minnettarız" dedi.

Yerli ve milli fideler Tuzlalı çiftçiler ile buluştu
Yerli ve milli fideler Tuzlalı çiftçiler ile buluştu
Yerli ve milli fideler Tuzlalı çiftçiler ile buluştu
Yerli ve milli fideler Tuzlalı çiftçiler ile buluştu

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yerli ve milli fideler Tuzlalı çiftçiler ile buluştu - Son Dakika


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