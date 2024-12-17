YESAŞ Yatırımları ile Ekmek Fabrikası Yenileniyor - Son Dakika
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Yerel

YESAŞ Yatırımları ile Ekmek Fabrikası Yenileniyor

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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki YESAŞ Ekmek fabrikasında yapılan yatırımlar sayesinde üretim artırıldı ve müşteri memnuniyeti sağlandı. Fabrikada yapılan tadilatlar ve araç filosunun yenilenmesiyle, sürdürülebilir bir mali yapı hedefleniyor.

17.12.2024 17:38  Güncelleme: 17:43
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YESAŞ Yatırımları ile atağa kalktı

BURSA - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Belediye iştiraki olan YESAŞ Ekmek fabrikasında yatırımlar devam ediyor. Yeni ekmek çeşitleri, vatandaş tarafından beğeniyle karşılandı.

Müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için fırınlarda tadilat yapılırken araç filosu yenileniyor. Aynı zamanda yeni ekmek çeşitleri vatandaşlar tarafından beğeniyle karşılandı. Yenişehir Belediyesi iştiraki olan YESAŞ Ekmek fabrikası Genel Müdürü Koray Aydın, "Öncelikle sürdürülebilir bir mali yapı için ciddi bir tasarrufa gittiklerini belirterek, 'Öncelikle personelimizi mutlu etmemiz lazımdı ve birikmiş bütün alacaklarını verdik. Şu an düzenli olarak maaşlarını alabiliyorlar. Ardından uzun süre tadilat görmeyen fırında yeni bir tadilata giriştik. Şu an tadilat tamamen bitti ve son derece temiz ve hijyenik bir ortamda üretim yapıyoruz. Araç filomuz son derece eskiydi ve 4 yeni araç alındı. Ekmek çeşidini ve üretimini artırdık. Ramazan ayına hazırız. Bundan böyle YESAŞ sürekli kar eden bir kuruluş haline gelecek" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel'de, YESAŞ'taki değişimin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, 'YESAŞ ilçemiz için son derece önemli bir kurumumuz bu nedenle iyi işletmek gerekiyor. Koray Aydın arkadaşımızın göreve gelmesi ile çok şeyin değiştiğini gözlemledik. Bu gün de değişimi görmek için fırını ziyaret ettik ve değişimi gözlerimizle gördük. Şu an içimiz rahat fırın yenilendi, araç filosu yenilendi. Eskiden kalma olumsuzlukların hepsi bitti. Vatandaşımız gönül rahatlığı ile YESAŞ ürünlerini tüketebilir. Başta Koray Aydın olmak üzere tüm YESAŞ çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel YESAŞ Yatırımları ile Ekmek Fabrikası Yenileniyor - Son Dakika

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