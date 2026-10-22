Yeşil Artvin Derneği, Eti Bakır\'ın Hopa Belediyesi\'ne mikser hibesine tepki gösterdi

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Yeşil Artvin Derneği, Eti Bakır'ın Hopa Belediyesi'ne beton mikseri hibe etmesine ilişkin, "Yaşam alanlarımızı, derelerimizi ve yaylalarımızı doğrudan etkileyen, hatta Cerattepe ve Murgul başta olmak üzere ülkemizin her yerini tarumar eden, Artvin'in geriye kalan doğasını da tarumar etmek için hazır bekleyen bir maden şirketinden hangi gerekçeyle olursa olsun maddi ya da ayni destek alınması, halkın gözünde bu şirketin faaliyetlerine dolaylı bir meşruiyet kazandırıldığı izlenimini yaratabilir" açıklamasını yaptı.

Dernek, Hopa Belediyesi önünde geçen hafta sergilenen ve üzerinde "Eti Bakır tarafından hibe edilmiştir" ibaresi bulunan beton mikserine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Hopa Belediyesi'nin yıllardır madencilik faaliyetlerine karşı gösterdiği duruşun, bu bölgede verilen mücadelenin önemli bir parçası olduğu ve takdirle karşılandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Yaşam alanlarımızı, derelerimizi ve yaylalarımızı doğrudan etkileyen, hatta Cerattepe ve Murgul başta olmak üzere ülkemizin her yerini tarumar eden, Artvin'in geriye kalan doğasını da tarumar etmek için hazır bekleyen bir maden şirketinden hangi gerekçeyle olursa olsun maddi ya da ayni destek alınması, halkın gözünde bu şirketin faaliyetlerine dolaylı bir meşruiyet kazandırıldığı izlenimini yaratabilir.

Son derece çetin bir ekonomik ortamda yalnızca hizmet edebilmenin değil, ayakta kalabilmenin de çok zor olduğunun farkındayız. Kamu kurumlarının ve özellikle bazı belediyelerin yardımlara muhtaç hale gelmesini üzüntüyle izliyor ve onları anlıyoruz. Böyle bir ortamda şirketlerin sosyal sorumluluk adı altındaki bağışları, çoğu zaman yerel karar vericilerle ilişkileri yumuşatmanın ve onları da yola getirmenin bir yolu olarak görülmektedir. Sadece Hopa halkının değil, bölge halkının ve bizzat derneğimizin duyduğu kaygı tam olarak budur. Bu gibi kararlar alınırken bir değil, on defa düşünmek ve çok dikkatli olmak gerekmektedir.

Bu noktada Hopa Belediyesi'nden şeffaf ve daha açıklayıcı bir tutum bekliyoruz. Konunun kamuoyuyla paylaşılmasını ve alınan kararın yeniden değerlendirilmesini öneriyoruz. Ayrıca belediyenin, bundan sonra maden şirketlerinden bağış ve hibe kabulüne ilişkin açık bir ilke belirlemesinin, güveni yeniden ve güçlü bir şekilde tesis edeceğine inanıyoruz.

Biz, Hopa Belediyesi'nin başarılı belediyecilik uygulamalarını ve sosyal-kültürel çalışmalarını memnuniyetle takip etmekteyiz. Kendilerini bölgemizi ve ilimizi koruma mücadelesinde çok etkin ve yakın bir paydaş olarak görüyoruz. Şimdiye kadar verdikleri çok değerli destekleri de unutacak değiliz. Amacımız suçlamak değil, yerel yönetim ile halk arasındaki güveni güçlendirmek ve yaşam alanlarımızı korumak ortak hedefi doğrultusunda birlikte hareket edebilmektir."

BELEDİYENİN AÇIKLAMASI

Konuya ilişkin eleştiriler üzerine Hopa Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kimse bizi maden şirketleriyle ve mücadele ettiğimiz sermaye gruplarıyla aynı safta göstermeye kalkmasın. Bizim nerede durduğumuzu ve kimin yanında olduğumuzu Hopa halkı çok iyi bilir. Bugün bir beton mikseri üzerinden Hopa Belediyesi'nin çevre duyarlılığını sorgulayanlara açıkça ifade ediyoruz: Bir hizmet aracı aldık diye doğamızı satmadık, mücadelemizden vazgeçmedik" ifadeleri kullanılmıştı.