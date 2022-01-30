Yeşilay Adana Şubesinde Aslan dönemi - Son Dakika

Yeşilay Adana Şube Başkanlığına Zuhal Aslan seçildi.

Yeşilay Bölge Koordinatörlüğün getirilen eski başkan Mehmet Aslanbaba, 4. Olağan Genel Kurulda yaptığı konuşmada, yeni Şube Başkan Zuhal Aslan'a ve yönetim kurulu üyelerine başarı diledi.

Zuhal Aslan ise, konuşmasında, "Yeşilay olarak hedefimiz, herkesin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesini, bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarımızda çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerini, gençlerin ise bağımlılık riskinin farkında olmalarını ve her yaştan yetişkinin sağlıklı bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Bunun için sporun, kültür-sanatın, eğitimin gücünden yararlanarak pek çok proje hayata geçiriyoruz. Yeni dönemde dileğimiz sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bir gelecektir. İnsanlarımızın da bu dileği paylaşmasını, sağlıklı yaşamaya karar vermelerini gönülden temenni ediyoruz" dedi.

Zuhal Aslan başkanlığındaki Yeşilay Adana Şubesi Yönetimi Kurulu şu isimlerden oluştu:

"Deniz Muammer Başak, Kenan Özbilen, Hatice Bulut, Talat Gündoğdu, Huriye Şen, Feyiz Uz, Akın Bozkurt, Elif Demir Akdeniz, Hakan Karadağlı, Mustafa Nafiz Baycan, Faruk Yavaş, Harun Ensar, Emine Arslan ve Hüseyin Büyükbiçer" - ADANA