Yeşilay Başkanı Ali Dilber, "Düzce'de Yeşilay elçileri projesi devam ediyor" - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Yeşilay Düzce Şube Başkanı Uzm. Arb. Av. Ali Dilber, Yeşilay elçileri projesi kapsamında ekiplerin sahada çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Düzcelilere verdikleri desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Yeşilay Genel Merkezi tarafından başlatılan, esnafların uyuşturucu ve alkol bağımlılığı hakkında bilgi düzeylerinin arttırılması ve yerel alanda toplumsal farkındalığı oluşturmak amacı ile başlatılan Yeşilay Elçileri projesi Düzce'de devam ediyor. Yeşilay Düzce Şube Başkanı Uzm. Arb. Av. Ali Dilber'in önderliğinde Yeşilay ekipleri şehir genelinde esnaf ziyaretleri gerçekleştirmeye başladı.

Konu ile ilgili bilgiler veren Başkan Ali Dilber, "Genel merkezimiz Yeşilay elçileri projesi başlattı. Bizde proje kapsamında Düzce'de çalışmalarımıza başladık. Düzce'de esnaflarımızı ziyaret eden ekiplerimiz, hem projeyi aktarıyor, hem de yerel alanda toplumsal farkındalık oluşturup tehlike arz eden durumlara karşı önlem almak için çalışmalar yapıyor. Yeşilay elçisi olmak isteyenlerden bağımlılıklar konusunda hassasiyeti yüksek, Herhangi bir bağımlılık sahibi olmayan, Bu alanda mücadele bilinci yüksek, Şube tarafından organize edilen, farkındalık artırıcı eğitim ve değerlendirme toplantılarına aktif katılım sağlayan, İletişime açık, Bulunduğu mahallede gençler başta olmak üzere mahallede ikamet eden kişilerle iletişimi kuvvetli ve Sosyal sorumluluk düzeyi yüksek olan kişileri de arıyoruz" ifadelerini kullandı. - DÜZCE