Yeşilay Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde ailelere çağrıda bulundu - Son Dakika
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Yeşilay Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde ailelere çağrıda bulundu

26.06.2022 12:15
Yeşilay Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde ailelere çağrıda bulundu

Yeşilay, 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamada uyuşturucu madde kullanmaya başlama açısından; 15-24 yaş döneminin en riskli grup olduğunu hatırlatarak ailelere çocuklarıyla daha yakın olmaları için çağrıda bulundu.

Yeşilay, 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü'nde yaptığı açıklamada uyuşturucu madde kullanmaya başlama açısından; 15-24 yaş döneminin en riskli grup olduğunu hatırlatarak ailelere çocuklarıyla daha yakın olmaları için çağrıda bulundu.

Yapılan araştırmalar uyuşturucu madde kullanımının başlıca sebeplerinin eğitim seviyesi ve sorunlu aile yapısı olduğunu gösterirken; merak, özenti, kendini ispat etme, aile sevgisinden yoksun olma, boşlukta olma gibi durumlar da özellikle gençleri uyuşturucuya itiyor. Verilere göre uyuşturucunun ilk temini yüzde 78 oranında " bir arkadaş veya yakın çevre" tarafından sağlanıyor. Ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenmesi gerektiğini belirten Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan şunları söyledi :

"Yeşilay olarak, ulusal ve yerel ölçekte önleme çalışmalarımıza devam ederken bağımlılıklarla mücadele konusunda aileleri de bilinçlendirmek için projeler geliştiriyoruz. Çünkü bağımlılıktan uzak ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarına sahip nesiller için aile ile yakın çevrenin etkisinin çok büyük olduğunu biliyoruz. Ailelerin çocuklarıyla ilgili olması kadar bağımlılıklar hakkında bilgi sahibi olması ve çözüm yöntemlerinden haberdar olması da hayat kurtarır derecede önem taşıyor. 81 ilimizde ve Kıbrıs'ta toplam 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezimizle(YEDAM) bağımlı bireyler ile ailelerine ücretsiz psikolojik ve sosyal destek veriyoruz. 26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Günü vesilesiyle desteğe ihtiyacı olan tüm vatandaşlarımızı YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikologlardan oluşan ekibiyle iletişim kurmaya davet ediyoruz. Bağımlılığından kurtulmak isteyenler yedam.org.tr web sitesinden ayrıntılı bilgiye erişebiliyor ve YEDAM'lara 115 YEDAM Danışma Hattı üzerinden ulaşarak uzman psikologlardan ücretsiz hizmet alabiliyor. Yeşilay, 26 Haziran Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü çerçevesinde; gençlere bağımlılıktan uzak bir yaşam çağrısı yaptığı "Bağımsız Gençlik" kampanya filmine de atıfta bulunuyor. Türkiye'nin birçok şehrinde sokak duvarlarına "Hiçbir madde beni sağlığım kadar mutlu edemez" yazılı sloganla bağımlılık konusuna dikkat çekmeyi hedefliyor." - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Erzurum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yeşilay Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde ailelere çağrıda bulundu - Son Dakika

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