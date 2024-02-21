Yeşilay Kastamonu Şubesi, Kastamonu Belediye personeline bağımlılıkla mücadele semineri verdi

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Yeşilay Kastamonu Şubesi tarafından bağımlılıkla mücadele ve YEDAM tanıtımı çerçevesinde Kastamonu Belediye personeline seminer verildi.

Bağımlılık alanında farkındalık oluşturmak ve Kastamonu Yeşilay Danışmanlık Merkezinin bilinirliğini arttırmak amacıyla Kastamonu Belediye personellerine, YEDAM Sosyal Hizmet Uzmanı ve Uzman Psikoloğu tarafından sunum yapıldı.

Yapılan bilgilendirmede Şube Başkanı Mesut Şeker, "İl genelinde yaptığımız önleyici faaliyetlerin yanı sıra Yeşilay Danışmanlık Merkezi ile bağımlı bireylere ücretsiz psikolojik ve sosyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyoruz. 115 numaralı hattımız ve Yeşilay Danışmanlık Merkezimiz ne kadar çok bilinirse, faydalanma ve bağımlılıktan kurtulma oranı o kadar artacaktır. Kastamonu Belediyesi yönetici ve personellerine destekleri ve katılımları için Yedam uzmanlarımıza da emekleri için teşekkür ederim" dedi. - KASTAMONU