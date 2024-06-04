Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Karanfil hayatını kaybetti

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Yeşilçam'ın usta isimlerinden 72 yaşındaki Fatma Karanfil tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu yarın düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Yeşilçam'ın usta isimlerinden olan 72 yaşındaki Fatma Karanfil, uzun bir süredir Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Yoğun bakımda tedavisi devam eden Karanfil, hayatını kaybetti. Usta oyuncu Karanfil geçtiğimiz günlerde entübe edilmişti.

Yeşilçam'ın efsane filmlerinden Keloğlan serisinde Fatma karakteri ile tanınan usta oyuncu Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği Şayeste karakteriyle hafızalara kazınmıştı.

Usta oyuncu için yarın Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde düzenlenecek olan cenaze töreninin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

Usta oyuncu, kariyerine 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak adım atmış, 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılmıştı. 1976-1980 yılları arasında Londra'da tekstil eğitimi alan Karanfil, geçmişte göğüs kanserini yenerek 2001 yılında mesleğine geri dönmüştü. - İSTANBUL