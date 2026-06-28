Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural: "Kadir İnanır herkesin abisidir, dayısıdır, babasıdır, oğludur. Aslında o halktır, Anadolu'dur" - Son Dakika
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Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural: "Kadir İnanır herkesin abisidir, dayısıdır, babasıdır, oğludur. Aslında o halktır, Anadolu'dur"

28.06.2026 15:31
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77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Hayat arkadaşı Jülide Kural, 'Kadir İnanır herkesin abisidir, dayısıdır, babasıdır, oğludur. Aslında o halktır, Anadolu'dur' dedi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törende usta oyuncunun hayat arkadaşı Jülide Kural, "Bir aktörün sevdiği mesleğini nasıl inşa ettiğini izlemek benim için çok özel bir deneyimdi. Kadir İnanır bir bakışı ile o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Herkesin abisidir, dayısıdır, babasıdır, oğludur. Aslında o halktır, Anadolu'dur" dedi.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 77 yaşında hayatını kaybeden Yeşilçam'ın usta oyuncusu Kadir İnanır için Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde tören düzenlendi. Araçtan indirilen Kadir İnanır'In cenazesi Türk bayrağına sarılı tabutu yakınları tarafından sahneye taşındı. Törene Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Tamer Karadağlı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Aslan, Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, yakınları, sanatçı dostları ve oyuncular katıldı.

Törende, usta oyuncu Kadir İnanır'ın rol aldığı filmlerden kesitler gösterildi. Gösterim sırasında ekranda Kenan Evren'in yer aldığı sahneler salondaki bazı katılımcıların tepkisine neden oldu. Yaşanan kısa süreli gerginliğin ardından program devam etti.

"Kadir İnanır herkesin abisidir, dayısıdır, babasıdır, oğludur. Aslında o halktır, Anadolu'dur"

Törende konuşma yapan Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural, "Öncelikle geldiğiniz için hepiniz sağ olun, var olun. Aslında bakarsanız şuandaki duygu sadece sessizce durmak. Asıl duygu bu. Kadir'in haykırmak istedikleri o kadar büyük ki, kalbimin buna dayanabileceğini zannetmiyorum. Kadir İnanır'ı hepiniz tanıyorsunuz. Onun haksızlık karşısında taşan o öfkesini, sevgisini ifade ederken sözcüklere hiç ihtiyaç duymamasını. O yoksulluk, adaletsizlik ve eşitsizlik karşısında şahlanan vicdanını bazen de kalbinin kırılganlığında gözyaşlarının nasıl da o güzelim gözlerinin dostu olduğunu kısacası onun insanlığını hepiniz biliyorsunuz. Belki de hayatı boyunca en büyük heyecanı olan sinemada kendi aktörlüğünü inşa ederken tanık olduğum bir şeydir. Dönüp dolaşıp başvurduğu yerdir aslında kalbi, sezgileri ve en önemlisi merakı ve hayata gülümseyerek bakabilme cesareti. Bu süreçlerde ben onu hep izledim. Bu benim için çok önemli bir ayrıcalıktı. Bir aktörün sevdiği mesleğini nasıl inşa ettiğini izlemek benim için çok özel bir deneyimdi. Kadir İnanır bir bakışı ile o seyircisinin yıllarca sürecek olan unutulmazıdır. Herkesin abisidir, dayısıdır, babasıdır, oğludur. Aslında o halktır, Anadolu'dur. Bütün halkların dostudur. O yüzden de Türk'tür, Rum'dur, Ermeni'dir, Çerkez'dir, Boşnak'tır, Arap'tır. Ayrılırken memleketine en büyük vasiyeti o büyük barışı mutlaka biz halklar kuracağız der. Dünyanın en güzel gülümsemesidir. Vasiyetin sorumluluğumuzdur. Bir gün mutlaka sevgilim" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural: 'Kadir İnanır herkesin abisidir, dayısıdır, babasıdır, oğludur. Aslında o halktır, Anadolu'dur' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural: "Kadir İnanır herkesin abisidir, dayısıdır, babasıdır, oğludur. Aslında o halktır, Anadolu'dur" - Son Dakika
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