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Yeşilova'da gerilim hatları yer altına alınıyor - Son Dakika

Yeşilova'da gerilim hatları yer altına alınıyor

03.11.2021 09:49
Yeşilova'da gerilim hatları yer altına alınıyor

İzmit Belediyesi, asfalt ve çift taraflı kaldırım çalışmalarının yapılacağı Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesinde gerilim hatlarını yer altına alıyor.

İzmit Belediyesi, asfalt ve çift taraflı kaldırım çalışmalarının yapılacağı Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesinde gerilim hatlarını yer altına alıyor.

İzmit Belediyesi, Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi enerji nakil hatlarının yer altına alınması hususu ile ilgili protokol yetkisini meclisten oy birliği ile almış ve caddede yerüstü orta gerilim ve alçak gerilim hatlarının yer altına alınması için ihaleye çıkmıştı. İhaleyi alan firma bölgede çalışmalara başladı. Mahalle sakinleri ve esnafın talebi üzerine gerilim hatları yer altına alınarak hem tehlike hem de görüntü kirliliği ortadan kalkacak.

Yeşilova Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde 4 bin 500 metre orta gerilim kablosu ve 3 bin 500 metre alçak gerilim kablosu yer altına alınıyor. Ayrıca ileride fiber optik hat çekilme durumu da düşünülerek 3 bin 800 metre optik kablo koruma borusu döşenecek. Çalışmaların ardından vatandaşların yoğun olarak kullandığı Turan Güneş Caddesi'nde yaklaşık 2 kilometrelik yolda asfaltlama çalışması ve yaklaşık 4 kilometrelik uzunluğunda çift taraflı kaldırım yenileme çalışması yapılacak. Ayrıca kaldırım çalışması içinde 80 adet aydınlatma direğinin montajı yapılacak. - KOCAELİ

Yeşilova'da gerilim hatları yer altına alınıyor
Yeşilova'da gerilim hatları yer altına alınıyor
Yeşilova'da gerilim hatları yer altına alınıyor

İzmit Belediyesi, Enerji, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yeşilova'da gerilim hatları yer altına alınıyor - Son Dakika


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