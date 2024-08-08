Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Konteyner Kent'te Sürpriz Doğum Günü Kutlaması Yaptı - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Konteyner Kent'te Sürpriz Doğum Günü Kutlaması Yaptı

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Konteyner Kent\'te Sürpriz Doğum Günü Kutlaması Yaptı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Konteyner Kent ziyareti sırasında Yusuf Ada isimli çocuğun doğum günü kutlamasına katılarak sürpriz yaptı.

08.08.2024 10:49  Güncelleme: 10:51
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Konteyner Kent ziyareti sırasında Yusuf Ada isimli çocuğun doğum günü kutlamasına katılarak sürpriz yaptı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit ile AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, Malatya Konteyner Kent'te ikamet eden vatandaşları ziyaret ederek taleplerini dinledi. Göreve geldiği günden beri esnaf ve mahalle ziyaretlerinin yanı sıra ilçenin farklı bölgelerine kurulan konteyner kentleri sık sık ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, burada kalan depremzede ailelerin taleplerinin kalıcı çözümlerle giderilmesine büyük bir ehemmiyet gösteriyor.

Konteyner Kentlerin bakım ve onarımlarının yanı sıra temizliği ve çevre düzenlemesi gibi temel hizmetlerin yerine getirilmesi noktasında belediyenin imkanlarını seferber eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Malatya Konteyner Kenti ziyareti sırasında 7'den 70'e tüm vatandaşlarla tek tek sohbet ederek, taleplerini bire bir dinledi.

İletilen taleplerin giderilmesi için ekiplere talimatlarını veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yusuf Ada isimli bir çocuğun doğum günü kutlamasına katıldı. Yusuf Ada'ya sürpriz yapan Başkan Geçit, minik Yusuf'a hayırlı ve sağlıklı ömürler dileyerek, yanında getirdiği hediyeleri verdi. Büyük bir heyecan yaşayan Yusuf Ada ise, Başkan Geçit'e sarılarak teşekkürlerini sundu.

Yeşilyurt'ta yaşayan tüm vatandaşların yanında yer aldıklarını söyleyen Başkan Geçit, "İlçe Başkanımız Ramazan Yaylacı ile birlikte Malatya Konteyner Kentimizi ziyaret ederek burada yaşayan hemşerilerimiz ve çocuklarımızla bir araya geldik. Bizlere karşı samimi ve içten yaklaşımlarından dolayı hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Konteyner kentlerimizin gerek bakım ve onarımları gerekse de temizliği ve çevre düzenlemelerine önem veriyoruz. Ekiplerimiz iletilen talepleri yerine getirerek burada ikamet eden değerli ailelerimizin huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için ellerinden geleni yapıyorlar. Ziyaretimiz sırasında gerek bizimle ilgili olan gerekse de diğer kurumlarla ilgili taleplerin giderilmesi için ne gerekiyorsa yapacağız. Ziyaretimiz sırasında minik yavrumuz Yusuf Ada'nın da doğum gününe eşlik ettik, onun heyecanını paylaştık. Rabbim tüm evlatlarımıza sağlık ve sıhhat nasip etsin. Doğum günü heyecanı yaşayan Yusuf Ada evladımızın da bahtı açık olsun, sağlıklı ve huzurlu ömürler dilerim" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit, Konteyner Kent'te Sürpriz Doğum Günü Kutlaması Yaptı - Son Dakika

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