Yeşilyurt Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Şenlik - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Şenlik

Yeşilyurt Belediyesi\'nden Anneler Günü\'ne Özel Şenlik

Yeşilyurt Belediyesi, 10 Mayıs Cumartesi günü Beylerderesi Şehir Parkı'nda gerçekleştireceği Aile Şenlikleri ile Anneler Günü'nü kutlayacak. Etkinliklerde sosyal ve sportif faaliyetler, sihirbazlık gösterileri ve konser yer alacak.

09.05.2025 10:41  Güncelleme: 10:43
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Yeşilyurt Belediyesi, Anneler Günü'nü renkli ve coşkulu etkinliklerle kutlamak amacıyla 10 Mayıs Cumartesi günü Beylerderesi Şehir Parkı'nda Yeşilyurt Aile Şenlikleri düzenleyecek.

Yeşilyurt Belediyesi, '2025 Aile Yılı' etkinliklerini Anneler Günü'ne özel olarak gerçekleştireceği şenliklerle taçlandırıyor. 10 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'te başlayacak olan etkinliklerde, ailelere ve çocuklara yönelik sosyal ve sportif faaliyetler, sihirbazlık gösterileri, yüz boyama, palyaço gösterileri, çocuk şenlikleri ve aileler arası ödüllü yarışmalar yapılacak.

Gün boyu sürecek şenliklerde, katılımcılara sucuk ekmek ve dondurma ikram edilecek. Çocuklar ise anneleriyle birlikte çeşitli etkinliklerde buluşarak eğlenceli anlar yaşayacak. Etkinlikler kapsamında saat 20.00'de düzenlenecek konserde ise yerel sanatçılardan Eymen sahne alacak. Eymen, seslendireceği hareketli şarkılarla şenliklere renk katacak.

Tüm vatandaşları etkinliklere davet eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, "Annelerimiz hayatımızın en kıymetli varlıkları. Onlara duyduğumuz sevgi ve saygıyı sadece bir günde değil, her zaman göstermeliyiz. Ancak Anneler Günü vesilesiyle, onlara özel hazırladığımız bu şenliklerle bir nebze de olsa teşekkür etmek istiyoruz. 10 Mayıs Cumartesi günü saat 14.00'ten itibaren Beylerderesi Şehir Parkımızda anneler için Yeşilyurt Aile Şenlikleri düzenleyerek o günü daha unutulmaz hale getireceğiz. Sosyal, sportif ve kültürel etkinliklerimizin yanı sıra konserimize tüm annelerimizi, anne adaylarımızı, çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilyurt Belediyesi'nden Anneler Günü'ne Özel Şenlik - Son Dakika

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