Yeşilyurt Belediyesi Afetlere hazırlık eğitimlerini kararlıkla sürdürüyor

Yeşilyurt Belediyesi, afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde yürüttüğü eğitim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Özellikle 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde verilen eğitimler, afet bilincinin toplumun her kesimine yayılması açısından büyük önem taşıyor.

Yeşilyurt Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen eğitimlerde; deprem öncesinde alınması gereken tedbirler, deprem anında doğru davranış biçimleri ve deprem sonrasında yapılması gerekenler hem teorik hem de uygulamalı olarak anlatılıyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimler, interaktif yöntemlerle desteklenerek katılımcıların sürece aktif şekilde dahil olması sağlanıyor.

Eğitim programları kapsamında öğrencilere, 6 Şubat depremlerinde yaşananlar üzerinden örnekler sunulurken, afetlere karşı bilinçli hareket etmenin hayati önemi vurgulanıyor. Deprem simülasyonları sayesinde öğrenciler, gerçek bir deprem anını birebir deneyimleyerek teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme imkanı buluyor. Simülasyonlar, panik anında doğru reflekslerin kazanılmasına katkı sağlıyor. Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezi'nde verilen eğitimlerin önemine dikkat çekti. Başkan Geçit, yaptığı açıklamada, "6 Şubat depremleri hepimizin hafızasında derin izler bıraktı. Bu acıları bir daha yaşamamak ve can kayıplarını en aza indirmek için afet bilincini küçük yaşlardan itibaren kazandırmak zorundayız. Deprem Eğitim ve Simülasyon Merkezimizde verdiğimiz eğitimlerle çocuklarımızın ve gençlerimizin muhtemel afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz" dedi.

Başkan Geçit, 6 Şubat'ta yaşanılan büyük depremlerin sadece şehirleri değil, yürekleri de derinden sarstığına dikkat çektiği açıklamasında, "Bizler, yaşadığımız acılardan ders çıkararak, geleceğimizi daha güvenli hale getirmek zorundayız. Bu merkezde atılan her adım, verilen her eğitim, kayıplarımızı bir daha yaşamamak adına atılmış çok kıymetli bir adımdır. Afetlere karşı bilinçli, duyarlı ve hazırlıklı nesiller yetiştirmeyi en önemli görevlerimizden biridir. Bu büyük felaket, bizlere afetlere karşı hazırlıklı olmanın bir tercih değil, bir zorunluluk olduğunu açıkça göstermiştir" dedi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, afet anlarında doğru bilgiye ulaşmanın ve doğru davranışları sergilemenin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, bilinçli hareket etmenin can kayıplarını azaltmada ve krizlerin sağlıklı bir şekilde yönetilmesinde hayat kurtarıcı bir rol üstlendiğini ifade etti.

Çocukların güvenli bir geleceğe sahip olması için bilgilendirici eğitimlere öncelik tanıdıklarını sözlerine ekleyen Başkan Geçit, " Çocuklarımızın ve gençlerimizin deprem öncesinde, deprem anında ve deprem sonrasında nasıl hareket etmeleri gerektiğini hem teorik hem de uygulamalı olarak öğrenmeleri için her türlü imkanı seferber ediyoruz. Burada verilen eğitimler sadece bilgi aktarmakla sınırlı değildir. Gerçekçi deprem simülasyonları sayesinde öğrencilerimiz, muhtemel bir afet anında panik yerine doğru reflekslerle hareket etmeyi öğrenmektedir. Çünkü biliyoruz ki, afet anında doğru bilgi ve doğru davranış hayat kurtarır. Afet bilincini toplumun her kesimine yaymak, dayanıklı bir şehir ve güçlü bir toplum oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Çocuklarımızın güvenli bir geleceğe sahip olması için eğitime, bilince ve hazırlığa her zaman öncelik veriyoruz. Bu vesileyle bir kez daha 6 Şubat depremlerinin üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA