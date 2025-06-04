Yeşilyurt Belediyesi\'nden Kurban Bağış Kampanyası

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü koordinasyonunda, 'Paylaşmanın Tam Zamanı' temalı başlatılan Valilik onaylı 'Kurban Bağış' kampanyası devam ederken, hayırseverlerin destekleriyle hijyenik ortamlarda kesilecek kurbanlar, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğündeki yardım listesindeki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Bağışta bulunmak isteyenler 5 Haziran Perşembe gününe kadar Ziraat Bankası 183- Malatya Şubesi Gül Ağacı Sosyal Yardımlaşma Derneğinin TR69 0001 0001 8388 8371 1750 02 nolu iban numarasına 22 Bin 700 TL. olan kurban bağış bedelini yatırabilecekler.

Yeşilyurt Belediyesi ile Gül Ağacı Sosyal Yardımlaşma Derneğiyle ortaklaşa başlatılan 'Kurban Bağış' kampanyası ile hayırsever vatandaşların bağışladığı kurbanlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri ve veteriner hekim denetiminde satın alınacak olan kurbanlar, veteriner hekim kontrolünde, hijyenik şartlarda, İslami usullere uygun şekilde gerçekleşecek. Kurban kesimlerinin kamera kayıtları ise bağışçılara ulaştırılacak.

Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe gününe kadar Ziraat Bankası 183-Malatya Şubesi Gül Ağacı Sosyal Yardımlaşma Derneğinin TR69 0001 0001 8388 8371 1750 02 nolu iban numarasına 22 Bin 700 TL. olan kurban bağış bedelini yatırabilecekler.

Kurban bağışında bulunmak isteyen vatandaşlar için ayrıntılı bilgi ve başvuru şartları Yeşilyurt Belediyesi 444 8 910 Nolu Çağrı Merkezi üzerinden öğrenilebilir.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, hayırseverleri kurban bağışında bulunmaya davet etti.

Kurban Bağış kampanyasına katılmak isteyen hayırseverlerin 5 Haziran Perşembe gününe kadar açıklanan hesap numaralarına bağış bedelini yatırmaları gerektiğini ifade eden Başkan Geçit, "Yardımlaşma, paylaşma ve dayanışmanın sembolü olan mübarek Kurban Bayramında yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerinin de bayramı bayram tadında yaşamaları için başlattığımız kurban bağış kampanyasında sün gün 5 Haziran olarak belirledik. Kurban bağışında bulunmak isteyen hayırseverlerimizin destekleriyle bayramının heyecanı ve mutluluğunu her evde aynı şekilde yaşanmasını sağlayacağız. Bağışçıların yardımlarıyla satın alınacak olan kurbanlar, hijyenik ortamlarda veteriner hekim gözetiminde kesildikten sonra paketlenerek, Sosyal Yardım İşler Müdürlüğümüzün listesinde olan yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerinin evlerine bırakılacak. Kurban kesimleri kayıt altına alınarak hayırseverlerimize ulaştırılacak. Kampanyamızın her aşamasını büyük bir şeffaflık içerisinde yürüteceğiz" şeklinde konuştu. - MALATYA