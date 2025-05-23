Yeşilyurt Belediyesi'nden Kurban Bayramı İçin Bağış Kampanyası - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi'nden Kurban Bayramı İçin Bağış Kampanyası

Yeşilyurt Belediyesi\'nden Kurban Bayramı İçin Bağış Kampanyası
23.05.2025 11:53  Güncelleme: 11:55
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Yeşilyurt Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için 'Paylaşmanın Tam Zamanı' temalı kurban bağış kampanyası başlattı. Bağış sürecinin şeffaf bir şekilde yürütüleceği belirtiliyor.

Yeşilyurt Belediyesi, Kurban Bayramı'nda yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere "Paylaşmanın Tam Zamanı" temalı valilik onaylı kurban bağış kampanyasını başlattı.

Kurban bağış bedelinin 22 bin 700 TL olarak belirlendiği kampanya kapsamında, hayırsever vatandaşların bağışladığı kurbanlar hijyenik ve güvenli ortamlarda kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Bağışların son kabul tarihi, Kurban Bayramı arifesi olan 5 Haziran 2025 olarak açıklandı.

Yeşilyurt Belediyesi ile Gül Ağacı Sosyal Yardımlaşma Derneği iş birliğinde hayata geçirilen kampanya ile Kurban Bayramı'nın manevi atmosferinin toplumun her kesiminde hissedilmesi amaçlanıyor. Bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, Ziraat Bankası 183- Malatya Şubesi Gül Ağacı Derneği'nin TR69 0001 0001 8388 8371 1750 02 IBAN numarasına ödeme yapabilecek.

Kurbanlıklar, Yeşilyurt Belediyesi yetkilileri ve veteriner hekimlerin denetiminde satın alınacak; kesimleri ise anlaşmalı et kombinalarında İslami usullere uygun ve hijyenik koşullarda gerçekleştirilecek. Kesimlerin kamera kayıtları bağışçılara iletilecek. Kurban etleri, Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kayıtlı yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerinin listesi doğrultusunda dağıtılacak. Bağış sürecinin tüm aşamalarının şeffaf bir şekilde yürütüleceği belirtildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, yaptığı açıklamada, bu yıl ilk kez hayata geçirilen kurban bağışı hizmetiyle 'Gönül Belediyeciliği'ne yeni bir halka daha eklendiğini söyledi. Bayramda dayanışma ruhunu büyütmeyi amaçladıklarını belirten Geçit, "Bu anlamlı hizmetle, kurban ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımızın bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak yüzleri güldürmeyi hedefliyoruz. Vatandaşlarımız bağışlarının sürecini diledikleri an takip edebilecek. Her safhası sorumluluk bilinciyle yürütülecek bu hizmete katkı sunan tüm hayırseverlere şimdiden teşekkür ediyorum" dedi.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar Yeşilyurt Belediyesi 444 8 910 numaralı çağrı merkezini arayabilecek. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilyurt Belediyesi'nden Kurban Bayramı İçin Bağış Kampanyası - Son Dakika

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