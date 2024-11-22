Yeşilyurt Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Kutlaması

Yeşilyurt Belediyesi\'nden Öğretmenler Günü Kutlaması

Yeşilyurt Belediyesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla ilçede görev yapan öğretmenlere hediyeler göndererek özel günlerini kutladı. Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın, öğretmenlerin geleceğin mimarları olduğunu vurgulayarak, eğitime sağladıkları katkılardan dolayı minnettar olduklarını ifade etti.

22.11.2024 13:44  Güncelleme: 13:46
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Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Başkan Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatıyla ilçede görev yapan bütün öğretmenlere hediye göndererek özel günlerini kutladı.

Yeşilyurt Belediyesi, ülkenin geleceği olan çocukları yetiştiren öğretmenleri, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde unutmadı. Yeşilyurt Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, ilçenin merkez ve kırsal bölgelerindeki anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan tüm öğretmenlere hediyelerini ulaştırıp Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit'in selam ve saygılarını ilettiler. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın ile Birim Müdürleri ve personellerden oluşan heyet ise Begüm Kartal İlkokulunu ziyaret ederek okul müdürü ile öğretmenlerle bir araya geldi.

Öğretmenliğin çok kutsal ve özel bir meslek dalı olduğunu söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Akın, çocuklara iyi eğitim vermek için sevgi, sabır ve özveriyle gayret gösteren tüm öğretmenlere minnettar olduklarını söyledi. Belediye Başkan Yardımcısı Akın, öğretmenleri geleceğin mimarları olarak gördüklerinden bahsederek, gelecek nesillerin öğretmenlerin ellerinde şekillendiğine vurgu yaptı. Belediye Başkan Yardımcısı Akın, ilçedeki tüm öğretmenlere 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla hediyeler gönderdiklerini ifade ederken, öğretmenler gününün sadece bir kutlama değil, aynı zamanda eğitime ve öğretmenlere verilen değerli katkıların altını çizmek için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

Yaşanan depremlere rağmen görev aşkıyla deprem bölgelerinde ve Malatya'da görev yapan tüm öğretmenlerin eğitime sunduğu katkılarını takdirle karşıladıklarını söyleyen Belediye Başkan Yardımcısı Akın, "Yeşilyurt Belediyesi olarak her yıl olduğu gibi bu yılda 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde gelecek nesillerimizi şekillendiren öğretmenlerimizi unutmadık. Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatlarıyla Yeşilyurt'ta görev yapan öğretmenlerimiz için hazırlanan hediyeleri ulaştırıp Başkanımızın selamlarını ilettik. Toplumun geleceğini şekillendiren kıymetli öğretmenlerimize minnettarız. Öğretmenlerimiz hiç şüphesiz toplumun en önemli yapı taşlarıdır. Bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek ve ödenemeyecek olan bu mesleği icra eden, bir insan yetiştirmenin dünyayı değiştirebileceğine inanan azimli tüm öğretmenlerimize buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Belediye olarak ilçemizde eğitim çıtasının yükselmesi için eğitim yuvalarına imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya çalışıyoruz. Kapılarımız sizlere her zaman sonuna kadar açıktır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yetiştiren öğretmenlerimize şükranlarımızı sunuyor, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nüzü kutluyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilyurt Belediyesi'nden Öğretmenler Günü Kutlaması - Son Dakika

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