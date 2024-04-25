Yeşilyurt Belediyesi'nin Düzenlediği Seminere Kadınlar Yoğun İlgi Gösterdi - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi'nin Düzenlediği Seminere Kadınlar Yoğun İlgi Gösterdi

Yeşilyurt Belediyesi\'nin Düzenlediği Seminere Kadınlar Yoğun İlgi Gösterdi

Yeşilyurt Belediyesi'nin destekleriyle Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Kalbin Şifası Kuran-İslam'da Peygamberler' seminerine kadınlar yoğun ilgi gösterdi. Seminerde Kuran-ı Kerim'in yanı sıra İslam dinindeki peygamberlerin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi anlatıldı.

25.04.2024 17:59  Güncelleme: 18:02
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Yeşilyurt Belediyesi'nin destekleriyle Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından düzenlenen 'Kalbin Şifası Kuran-İslam'da Peygamberler' seminerine kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

Yeşilyurt Kent Konseyi Seminer Salonu'nda İl Vaizesi Hamdiye Yağcı tarafından verilen seminerde Kuran-ı Kerim'in yanı sıra İslam dinindeki peygamberlerin insan ve toplum hayatındaki yeri ve önemi anlatıldı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde konuşan İl Vaizesi Hamdiye Yağcı, kalbin şifasının Kuran-ı Kerim olduğunu söyledi. Kültürel etkinliklere verdiği önemden dolayı Yeşilyurt Belediyesi ile Yeşilyurt Kent Konseyine teşekkürlerini sunan Yağcı, "Müslümanlığın temel kaidelerinden bir tanesi samimiyet ve içtenliktir, ibadetlerimizi samimiyetle yapalım. Allah'a kulluk görevimizi yaparken samimiyetten uzaklaşmayalım, her işimizi hayırla, güzelliklerle, içten yapalım. Kalbin de, ruhun da, hayatımızın da şifası Kuran-ı Kerim'dir" diye konuştu.

İl Vaizesi Hamdiye Yağcı, seminer sonunda kadınlardan gelen sorulara detaylı yanıtlar verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilyurt Belediyesi'nin Düzenlediği Seminere Kadınlar Yoğun İlgi Gösterdi - Son Dakika

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