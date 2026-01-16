Yeşilyurt'ta yarım asırlık emekler plaketle taçlandırıldı - Son Dakika
Yeşilyurt'ta yarım asırlık emekler plaketle taçlandırıldı

16.01.2026 12:03  Güncelleme: 12:09
Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, 'Yarım Asırlık Miras' temalı programda, mesleklerinde 50 yılı geride bırakan ustaları onurlandırdı. Ustaların meslek hatıralarının paylaşıldığı etkinlik, toplumsal hafızaya katkı sağlamak adına yapıldı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından "Yarım Asırlık Miras" temasıyla hayata geçirilen "Emeğe Saygı, Tecrübeye Vefa" özel programı kapsamında, İmalat Demir ve Tamir Sanatkarlar Odası'na bağlı mesleklerinde yarım asrı geride bırakan ustalarla bir araya geldi.

Ustalıklarını yıllar boyunca emek, alın teri ve sabırla yoğuran sanatkarların onurlandırıldığı programda, meslek hayatında 50 yılı deviren ustalara plaketleri Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit tarafından takdim edildi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada, ustaların meslek hatıraları ve tecrübeleri de dinlendi.

Yeşilyurt Belediyesi Gedik Sosyal Tesislerinde gerçekleşen programda konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, emeğin ve tecrübenin toplumun temel taşı olduğunu vurgulayarak, "Bugün burada sadece bir mesleği değil, bir ömrü, bir kültürü ve bir mirası selamlıyoruz. Mesleklerinde 50 yılı geride bırakan ustalarımız, sabırları, çalışkanlıkları ve ahlaklarıyla hem şehir ekonomimize hem de toplumsal hafızamıza çok kıymetli katkılar sundular. Onların emeği, alın teri ve ustalığı bizler için her zaman saygıya değerdir" dedi.

Ustaların yıllar boyunca mesleklerine duydukları sadakatin genç kuşaklara örnek olması gerektiğini ifade eden Başkan Geçit, "Bu değerli ustalarımız, sadece demiri işleyen eller değil; aynı zamanda ahlakı, disiplini ve meslek sevgisini de geleceğe taşıyan gönül insanlarıdır. Şehrimizin gelişmesinde ve üretim kültürünün ayakta kalmasında çok büyük payları vardır" şeklinde konuştu.

Başkan Geçit konuşmasının sonunda, "Emeğiyle ömür veren tüm ustalarımıza şükranlarımı sunuyor, sağlık, huzur ve bereket dolu bir ömür diliyorum" diyerek, programa katkı sunan Yeşilyurt Kent Konseyi ile İmalat Demir ve Tamir Sanatkarlar Odası yetkililerine teşekkür etti.

Program, plaket takdimi ve günün anısına çekilen hatıra fotoğraflarının ardından sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

