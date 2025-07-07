Yeşim Grup'tan Bütünsel Sağlık Festivali - Son Dakika
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Yeşim Grup'tan Bütünsel Sağlık Festivali

Yeşim Grup\'tan Bütünsel Sağlık Festivali
07.07.2025 12:45
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Yeşim Grup, sağlık odaklı festivali Haziran'la genişletti, çalışanlarına destek sundu.

Yeşim Grup, son iki yıldır Mayıs ayında gerçekleştirdiği Değişim ve Dönüşüm Festivali'ni, çalışanlarından gelen yoğun ilgi üzerine bu yıl Haziran ayına da taşıdı. Bütünsel sağlık yaklaşımıyla kurgulanan etkinlikler, Eflatun Yoga & Yaşam Okulu iş birliğiyle bedensel ve ruhsal farkındalığı artırmaya yönelik zengin içeriklerle sürdürüldü.

Yeşim Grup, "Yaşama Sevgi Desteği" projesi kapsamında çalışanlarının fiziksel ve ruhsal sağlığını desteklemeye yönelik hayata geçirdiği "Değişim ve Dönüşüm Festivali"nin ikincisini bu yıl da yoğun ilgiyle tamamladı. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında başlatılan ve bu yıl da aynı dönemde gerçekleşen festival, artan taleple birlikte bu kez Haziran ayını da kapsayacak şekilde genişletildi.

Yeşim Grup çalışanları, festival boyunca sağlıklı yaşam, farkındalık ve kişisel gelişim temaları odağında planlanan etkinliklerle bedensel ve zihinsel anlamda yenilenme fırsatı buldu. Katılımcıların motivasyonunu artıran ve yaşam kalitesine katkı sunan bu özel festival yoga, nefes, meditasyon gibi fiziksel aktivitelere ek olarak duygusal dayanıklılık, stres yönetimi ve hormon sağlığı gibi ruhsal dengeyi destekleyen içeriklerle zenginleştirildi.

Yoğun katılımla geçen Mayıs ayının ardından Haziran ayı da Eflatun Yoga & Yaşam Okulu iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliklerle devam etti. "İyi Yaşam Rehberliği" ve "Bedensel ve Zihinsel Farkındalık" konularındaki söyleşileriyle Eğitmen Burcu Saraçoğlu Aşan katılımcılara rehberlik etti. Psikoterapist Dr. Cem Türkeş ise "Psikolojik Sağlamlık" üzerine gerçekleştirdiği interaktif söyleşide, stresle baş etme yöntemleri ve zihinsel dayanıklılık üzerine değerli bilgiler sundu. Aynı zamanda Yoga Eğitmeni Zerrin Kaya'nın gerçekleştirdiği "Sandalye Yogası" etkinliğiyle ofis ortamında uygulanabilir pratiklerle bedensel rahatlamaya katkı sağlandı.

Haziran ayı etkinliklerine ilişkin konuşan Eflatun Yoga & Yaşam Okulu Kurucusu Burcu Saraçoğlu Aşan, "Günümüz iş yaşamında beden ve zihin bütünlüğünü korumak her zamankinden daha önemli. Yeşim Grup gibi çalışanlarının çok yönlü iyilik haline değer veren kurumlarla iş birliği yapmak bizim için büyük bir mutluluk. Bu festivallerin, katılımcılar üzerinde kalıcı etkiler bıraktığını görmek son derece ilham verici." ifadelerini kullandı.

Yeşim Grup Kurumsal İletişim Direktörü Dilek Cesur ise bu özel programın önemine değinerek "Çalışanlarımızın iş-yaşam dengelerini korumalarına yardımcı olacak her türlü gelişim ve farkındalık çalışmasını büyük bir değer olarak görüyoruz. Değişim ve Dönüşüm Festivali'nin gördüğü yoğun ilgi, bu alandaki vizyonumuzun ne kadar doğru olduğunu gösteriyor. 'Yaşama Sevgi Desteği' projesi kapsamında hayata geçirdiğimiz bu eğitim programını Eylül ayından itibaren daha da geliştirerek yeni içeriklerle Mayıs ayına kadar devam ettirmeyi planlıyoruz." dedi.

Yeşim Grup, çalışanlarının bütünsel iyilik haline katkıda bulunma hedefiyle oluşturduğu bu etkinliklerle sadece fiziksel ve ruhsal sağlığa değil, aynı zamanda kurumsal bağlılığa ve sürdürülebilir motivasyona da değerli bir katkı sunmaya devam ediyor. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşim Grup'tan Bütünsel Sağlık Festivali - Son Dakika

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