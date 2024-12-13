Yetim Çocuklara Kış Yardımı - Son Dakika
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Yetim Çocuklara Kış Yardımı

Yetim Çocuklara Kış Yardımı

Elaziz Derneği, 450 yetim ve öksüz çocuğa bot ve mont dağıtarak kış yardımında bulundu.

13.12.2024 13:30
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Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, geleneksel yardım organizasyonu kapsamında 450 yetim ve öksüz çocuğa bot ile mont desteğinde bulundu. Dernek Başkanı Onur Şahin, çocukların kış aylarını daha rahat geçirmeleri için çalıştıklarını belirterek, toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedeflerinin devam edeceğini vurguladı.

Elaziz Kültür Eğitim ve Yardımlaşma Derneği, her yıl geleneksel olarak düzenlediği organizasyonla, yetim ve öksüz çocuklarımıza bot ve mont yardımında bulunmaya devam ediyor. Bu yıl da Dernek Başkanı Onur Şahin ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte yapılan yardım çalışması, ihtiyacı olan çocukların yüzlerini güldürdü. Yardımlar, Elazığ'daki birçok bölgede yaşayan yetim ve öksüz çocuklara ulaştırıldı. Dernek Başkanı Onur Şahin ve yönetim kurulu üyeleri, çocukların kış mevsiminde daha rahat bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla bot ve mont dağıtımını bizzat gerçekleştirdi.

Yardım organizasyonunun her yıl büyüyerek devam ettiğini ifade eden Başkan Şahin, "İhtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmak, toplumsal dayanışmayı güçlendirmek bizim için büyük bir anlam taşıyor. Bu yıl da 450 yetim ve öksüz kardeşlerimize elimizden gelen desteği sunduk. Yardımlarımızın, çocukların soğuk kış günlerinde daha güvende olmalarına katkı sağlamasını umuyorum" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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