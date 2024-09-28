Yığınlı Mahallesi\'ne Yeni Yollar Açıldı

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın başlattığı yol açma seferberliği ile ilçede ekili tarım alanı her geçen gün artıyor. Yılmaz'ın tüm köylerde başlattığı çalışmaların sonuncusunda kırsal Yığınlı Mahallesi de yeni arazi yollarına kavuştu. Mahalle halkı, hizmetten memnuniyetini ifade ederek, yıllardır yol olmaması nedeniyle ekim yapamadıklarını arazilerini ekmeye başlayacaklarını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın kısal mahallelerde başlattığı arazi yolu açma seferberliğinde büyük mesafe kat edildi. İlçenin birçok mahallesinde vatandaşlar yeni yollara kavuştu. Son mahalleye kadar sürecek çalışmalarının bir önceki durağı Yığınlı Mahallesi oldu.

"Gidemediğimiz arazilere şimdi otomobille gidiyoruz"

Yığınlı Mahallesi'nin yıllardır açılmayan arazi yolları sorunu Başkan Yılmaz'ın talimatıyla kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Yığınlı Mahalle Muhtarı Kadir Baygün, birkaç gün öncesine kadar mahalle halkının arazilerine gidemediğini söyledi. Yaya olarak gidilemeyen yolların Şehitkamil Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yıllardır hasret kaldıkları yollara kavuştuklarını belirterek, "Önceden bu yollardan biz yaya olarak geçemezdik. Şimdi arabayla tarlamıza, bahçemize rahatlıkla gidebiliyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Talep ettiğimiz andan itibaren yol açma çalışmalarını anında başlatan Şehitkamil Belediye Başkanımız Umut Yılmaz'a çok teşekkür ederim" dedi. - GAZİANTEP