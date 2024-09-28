Yığınlı Mahallesi'ne Yeni Yollar Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yığınlı Mahallesi'ne Yeni Yollar Açıldı

Yığınlı Mahallesi\'ne Yeni Yollar Açıldı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın başlattığı yol açma seferberliği ile ilçede ekili tarım alanı her geçen gün artıyor.

28.09.2024 13:16  Güncelleme: 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın başlattığı yol açma seferberliği ile ilçede ekili tarım alanı her geçen gün artıyor. Yılmaz'ın tüm köylerde başlattığı çalışmaların sonuncusunda kırsal Yığınlı Mahallesi de yeni arazi yollarına kavuştu. Mahalle halkı, hizmetten memnuniyetini ifade ederek, yıllardır yol olmaması nedeniyle ekim yapamadıklarını arazilerini ekmeye başlayacaklarını söyledi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın kısal mahallelerde başlattığı arazi yolu açma seferberliğinde büyük mesafe kat edildi. İlçenin birçok mahallesinde vatandaşlar yeni yollara kavuştu. Son mahalleye kadar sürecek çalışmalarının bir önceki durağı Yığınlı Mahallesi oldu.

"Gidemediğimiz arazilere şimdi otomobille gidiyoruz"

Yığınlı Mahallesi'nin yıllardır açılmayan arazi yolları sorunu Başkan Yılmaz'ın talimatıyla kısa sürede çözüme kavuşturuldu. Yığınlı Mahalle Muhtarı Kadir Baygün, birkaç gün öncesine kadar mahalle halkının arazilerine gidemediğini söyledi. Yaya olarak gidilemeyen yolların Şehitkamil Belediyesi ekiplerinin çalışmasıyla yıllardır hasret kaldıkları yollara kavuştuklarını belirterek, "Önceden bu yollardan biz yaya olarak geçemezdik. Şimdi arabayla tarlamıza, bahçemize rahatlıkla gidebiliyoruz. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun. Talep ettiğimiz andan itibaren yol açma çalışmalarını anında başlatan Şehitkamil Belediye Başkanımız Umut Yılmaz'a çok teşekkür ederim" dedi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Umut Yılmaz, Şehitkamil, Yerel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yığınlı Mahallesi'ne Yeni Yollar Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:14 Cem Garipoğlu’nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu Cem Garipoğlu'nun otopsisinden ne sonuç çıkmıştı? Fethi kabir öncesi yeniden gündem oldu
08:16 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! Bir kadına cinsel saldırıda bulunup delil yetersizliğinden beraat etmiş
01:16 Yine bir suç makinesi Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi Yine bir suç makinesi! Özel Harekat ekiplerine ateş açıp yaşamına son verdi
23:21 Netanyahu’dan suikastın ardından ilk açıklama Yeni katliamların sinyalini verdi Netanyahu'dan suikastın ardından ilk açıklama! Yeni katliamların sinyalini verdi
21:46 Hakan Fidan, Nasrallah’ı öldüren İsrail’in kirli planını açıkladı Hakan Fidan, Nasrallah'ı öldüren İsrail'in kirli planını açıkladı
11:53 Cenazesi 27 gün sonra Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’ya büyük vefasızlık Cenazesi 27 gün sonra Türkiye'ye getirilen Ahu Tuğba'ya büyük vefasızlık
11:32 Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum’u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun Vatandaştan gelen şikayet Bakan Kurum'u küplere bindirdi: Hemen teminatını yakıyorsun
11:10 Magandalar hız kesmiyor Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü Magandalar hız kesmiyor! Sinyal kavgası yüzünden tartıştıkları adamı öldüresiye dövdü
11:01 İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü İsrail ordusu: Hizbulah lideri Nasrallah öldürüldü
11:01 Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü Uyuşturucu tartışmasında komşusunu öldürdü
10:45 Taraftar bir ilke şahit olacak Okan Buruk’tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı Taraftar bir ilke şahit olacak! Okan Buruk'tan sürpriz Icardi ve Osimhen kararı
10:34 Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı Aracının üstündeki kaplamaya güvenen vatandaş hüsrana uğradı
10:10 Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti Yusuf Yazıcı, hamile eşini de yanına alıp komşuya gitti
10:03 Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü Dedesi yaşındaki adamı sokak ortasında acımasızca dövdü
09:35 Görüntü Türkiye’den Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı Görüntü Türkiye'den! Otobüste kendini taciz eden adamı böyle kayda aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2024 10:22:56. #1.13#
SON DAKİKA: Yığınlı Mahallesi'ne Yeni Yollar Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement