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Yiğitbaşı, gençlerle buluştu - Son Dakika

Yiğitbaşı, gençlerle buluştu

06.12.2021 10:45
Yiğitbaşı, gençlerle buluştu

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, çevrim içi ortamda lise ve üniversiteli Young Guru Academy (YGA) gönüllüleri ile bir araya gelerek deneyimlerini anlatıp gelecek için önerilerde bulundu.

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, çevrim içi ortamda lise ve üniversiteli Young Guru Academy (YGA) gönüllüleri ile bir araya gelerek deneyimlerini anlatıp gelecek için önerilerde bulundu. Yiğitbaşı, "Değişim çağında fark oluşturabilmek için cesur olmak gerekiyor. İş ve teknoloji dünyası köklü bir değişimin ortasında ve bu değişimi yönlendirecek de cesur insanlara ihtiyaç var. O yüzden cesur olun" diyerek gençlere tavsiye verdi.

Young Guru Academy (YGA)'nin lise ve üniversiteli gönüllüleri, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ile çevrim içi buluşmada bir araya geldi. YGA İçerik Yöneticisi Ahmet Harmancı moderatörlüğündeki buluşmada Yiğitbaşı, kariyer yolculuğu, üniversitenin işleyişi ve liderlik hakkında bilgi verip gençlerin sorularını yanıtladı.

"Gençlerin teknik bilgi kazanımlarının yanı sıra iletişim gibi sosyal ve duygusal becerileri önemli"

Entelektüel zekanın (IQ) yanı sıra duygusal zekanın (EQ) önemine değinen Yiğitbaşı, "Gençlerin teknik bilgi kazanımlarının yanı sıra düşünme, öz yönetim, ekip çalışmalarına yatkınlık, zaman yönetimi, iletişim gibi sosyal ve duygusal becerileri önemli. Bunlar aslında duygusal zekanın temelleri. Bilim dünyası artık duygusal zekanın entelektüel zeka kadar önemli hatta daha da önemli olduğu konusunda hem fikir. Aynı zamanda, sosyal ve duygusal öğrenme becerilerine sahip bireyler, eleştirel düşünme, bütünü görebilme, strese dayanıklılık, başarıya odaklılık, hoşgörü gibi toplumsal yaşamımızda olması gereken özelliklere de sahip oluyor. Baktığınızda otomasyon, yapay zeka, robotik, farklı yeni gelişmeler, var olan iş alanlarını yok ediyor ve yerine yeni iş alanları açılıyor. Yeni alanlarda ise farklı beceriler ve yetkinliklerle donatılmış gençlere ihtiyaç oluyor. Uzmanlar da bu bahsettiğim becerileri, kısaca 21. yüzyıl becerileri olarak tanımlıyor. Bu becerilerle donatılmış bireylerin sadece kendilerine değil, topluma da faydaları olacağına inanıyoruz ve bunun için çalışıyoruz" dedi.

"Ne bildiğiniz değil, neyi ne şekilde yaptığınız önemli"

Ahmet Yiğitbaşı, "Dünyanın en zeki ve çalışkanı olabilirsiniz; ama bunu etrafınızdakilere anlatamıyorsanız aslında çok da ilerleyemiyoruz demektir. Takım çalışması da bir diğer nokta. Diğer insanlarla birlikte hareket edebilme, ortak bir amaç etrafında çalışabilme" diye konuştu.

"Ne bildiğiniz değil, neyi ne şekilde yaptığınız önemli" diyen Ahmet Yiğitbaşı, "Sonuç olarak dört becerinin tutması için cesur olun. Cesur olmadan, artık ne bildiğiniz ödüllendirilmiyor. Önemli olan bu bildiklerinizle neler yaptığınız. O yüzden güvenilir yön bulma becerileri kazandırabilirsek gençlerimize, onlar da kendi yönlerini bulabilirler. Bu değişim çağında fark oluşturabilmek için cesur olmak gerekiyor. Günümüzde iş ve teknoloji dünyası köklü bir değişimin ortasında ve bu değişimi yönlendirecek de cesur insanlara ihtiyaç var" dedi.

Yaşar Üniversitesi olarak, YGA'da olduğu gibi hem vicdanlı hem donanımlı girişimcilik yetkinliklerine sahip gençler yetiştirmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Ahmet Yiğitbaşı, "Biz de üniversitemizde bu iki kanada çok önem veriyoruz ve o nedenle YGA ile genlerimiz uyuşuyor, bundan sonraki süreçte de genç girişimciliği konusunda YGA ile ortak projeler geliştireceğiz. Gençler kendilerini bütünün bir parçası olarak hissetmek istiyorlar öncelikle. Çalıştıkları kurumlarda ve ortamlarda, duygulara, ortak değerlere, birlikteliğe önem verilsin istiyorlar. Biz bunu hissediyoruz. Her şeyden önce kendilerine değer verildiğini hissetmek istiyorlar. Bütün bu beklentiler doğrultusunda kurumlarda da güven duyulan liderlere ihtiyaç duyulmaya başlandı. Değişen dünyaya adapte olurken süreç yönetimlerini başarıyla uygulayan liderlik becerileri gelişmiş bireyler, çalışanlar çok büyük önem taşıyor. Bu kapsamda biz de üniversitemizde; akıntıya kapılan değil akıntıya yön veren, vicdanlı ve donanımlı liderler yetiştirmeyi hedefliyoruz" şeklinde konuştu. - İZMİR

Yiğitbaşı, gençlerle buluştu
Yiğitbaşı, gençlerle buluştu

Yaşar Üniversitesi, Ahmet Harmancı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yiğitbaşı, gençlerle buluştu - Son Dakika


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