Yılan, kedi yuvasına girdi, annenin mücadelesi görenleri şaşırttı - Son Dakika
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Yılan, kedi yuvasına girdi, annenin mücadelesi görenleri şaşırttı

22.05.2022 09:54

İstanbul Büyükçekmece'de havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılanlardan biri, kedi yuvasına girdi. Yavrularını yılandan korumaya çalışan kedinin mücadelesi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece'de dün gündüz saatlerinde Kumburgaz Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılan, bir evin bahçesine girdi. Bahçede bir süre oyalanan yılan, apartman sakinlerinin dikkatini çekti.

EV SAHİBİ PANİK YAŞADI

Hayvanı gören ev sahibi büyük bir şok yaşarken, yavrularını yılandan korumaya çalışan kedinin mücadelesi cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kedinin bir süre kovalamasının ardından yılan, bahçeden çıkarak kayboldu.

DAKİKALARCA SAVAŞTILAR

Yaşanan o anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde evin bahçesine giren yılanın, kediye saldırmasının ardından bir süre daha bahçede kalarak ortadan kaybolduğu görülüyor.

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Kaynak: İHA

Büyükçekmece, Yılan, Yerel, Son Dakika

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