Yılan, kedi yuvasına girdi, annenin mücadelesi görenleri şaşırttı

Büyükçekmece'de dün gündüz saatlerinde Kumburgaz Mahallesi'nde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan yılan, bir evin bahçesine girdi. Bahçede bir süre oyalanan yılan, apartman sakinlerinin dikkatini çekti.
Hayvanı gören ev sahibi büyük bir şok yaşarken, yavrularını yılandan korumaya çalışan kedinin mücadelesi cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi. Kedinin bir süre kovalamasının ardından yılan, bahçeden çıkarak kayboldu.
Yaşanan o anlar ev sahibinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde evin bahçesine giren yılanın, kediye saldırmasının ardından bir süre daha bahçede kalarak ortadan kaybolduğu görülüyor.
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