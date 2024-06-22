Yılan Ustası Tuncay Sezer, Kaçan Kurbanlığı Yakaladı

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Ankara'nın Akyurt ilçesinde "Son Yılan Bükücü" olarak tanınan Tuncay Sezer, bu kez yılan değil bir haftadır sahibinden kaçan kurbanlık danayı yakaladı.

Ankara'nın Akyurt Belediyesinde çalışan 47 yaşındaki Tuncay Sezer, 6 yaşından itibaren yılanları yakalama konusunda gösterdiği hünerleri nedeniyle bölge halkının efsanesi haline geldi. "Son Yılan Bükücü" ve "Yılanların Efendisi" olarak tanınan Sezer, bu sefer yılan değil bir vatandaşın ahırından kaçan kurbanlığı yakalamak için harekete geçti. Sezer, kurban olmaktan kaçarak kurtulan danayı uzun uğraşlar sonucunda yakalayarak sahibine teslim etti. - ANKARA