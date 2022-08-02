Çemişgezek ilçesine bağlı Karasar Köyü Aşağı Çeşme mevkiinde gezinen Fatih Uçar , yaklaşık 2 metre boyundaki iki yılana denk geldi. Birbirine yemeye çalışan Kara yılanlar bir süre boğuştu. Bir yılan diğerini ağzına alıp yemeye çalışırken, Uçar o anlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kaynak: İHA

Tunceli, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Yılanların birbirini yemeye çalışması böyle görüntülendi - Son Dakika

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