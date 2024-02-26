Yıldıray Çınar\'ın ölüm yıl dönümü anma gecesi düzenlendi

Türk Halk Müziğinin usta sanatçısı Yıldıray Çınar ölümünün 17'inci yılında Büyükçekmece Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen Ustalara Saygı Gecesi'nde anıldı.
Usta sanatçı Yıldıray Çınar'ın Yeğeni Neslinay Çınar şefliğinde, Büyükçekmece Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun sahne aldığı ve sanatçı Bedia Akartürk ve Hüsamettin Subaşı'nın konuk olduğu anma gecesine ilgi ve katılım yoğun oldu.
"Büyük bir Türk Halk Müziği sanatçısıydı"
Çarşamba'yı sel aldı" türküsüyle özdeşleşmiş, Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün'ün sanat danışmanlığını da yapmış olan, Türk Halk Müziği ve Türk sinemasının duayen sanatçısı Yıldıray Çınar ölümünün 17'inci yılında anıldı. Gecenin sonunda konuşma yapan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün Türkiye'de Ustalara Saygı Gecesi'ni ilk defa Büyükçekmece Belediyesi'nin düzenlediğini ifade ederek şunları söyledi:
"Büyük ustalar Bedi Akartürk, Hüsamettin Subaşı, Şefimiz Neslinay ve koro hepinizi gönülden kutluyorum. 1972'li yıllardan itibaren Yıldıray Çınar büyük usta benim 9'uncu ağabeyim, büyük ağabeylerimin de 9'uncu kardeşi oldu bizim ailemizde ve Büyükçekmece'de tam 30 sene yaşadı. Ruhu şad olsun. Hüsamettin Subaşı çok güzel Türk Halk Müziğini kendi yorumuyla ortaya koyup bugüne kadar dimdik ayakta kalan muhteşem sanatçılarımızdan bir tanesi. Her ikinize de başta sizler olmak üzere biraz hüzünlü ama bu güzel geceyi neşelendirdiğiniz için, onur, şeref konuğumuz olduğunuz için her ikinize de şahsım ve Büyükçekmece ailem adına teşekkür ediyorum. Bu akşam Yıldıray'ı anma gecesi. Türkiye'de Ustalara Saygı Gecesi'ni ilk defa sahneye koyan Büyükçekmece Belediyesi'dir. İlk ve tek olarak Türkiye'de biz bunu yapıyoruz. Kültür Müdürlüğümüzün en iyi programlarından bir tanesidir. Sürekli devam edecektir. Yıldıray Çınar değerli, kıymetli ağabeyim müthiş bir Atatürkçü'ydü. Benim nasıl bir Atatürkçü olduğumu bilirsiniz. Anlatamayacağım kadar Atatürkçü'ydü. Anlatamayacağım kadar Cumhuriyetçi ve Kuvayı Milliyeci'ydi. Bu kadar Milliyetçi, bu adar Atatürkçü, Cumhuriyetin değerini, Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilen bir büyüğümüz, kıymetli bir dostumuz ve büyük bir Türk Halk Müziği sanatçısıydı. Ruhu şad olsun."
"Hem üzüldük hem neşelendik"
Ustalara Saygı Gecesi'ne katılan Bedia Akartürk sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Bedia Akartürk herkese teşekkür ederek, "Çok teşekkür ediyorum. Hem üzüldük hem neşelendik ama ne yapacaksın mukadderat. Hepinize Allah Uzun ömür versin. Sağ olun, var olun" dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Yerel › Yıldıray Çınar'ın ölüm yıl dönümü anma gecesi düzenlendi - Son Dakika
Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde, Yeşilöz köyü Muhtarı Kadir Y. ile muhtar adayı Erdal Dağıstan arasında çıkan tartışma sonucunda Dağıstan bıçaklanarak hayatını kaybetti. Muhtar Kadir Y. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Ankaragücü maçında rakip takım taraftarlarına yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle Galatasaraylı futbolcu Mauro Icardi'ye 1 resmi müsabakadan men ve 19 bin 500 TL para cezası verdi. Cezasını Antalyaspor maçında çekecek olan Icardi, Beşiktaş derbisinde sahada olacak.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız, İsrail'in Filistin'deki işgal ve ilhak uygulamalarına ilişkin bugün Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunum yaptı. Yıldız sunumunda, "BM Güvenlik Konseyi başarısız olmuştur. İsrail bölgede işgal ettiği bölgenin demografik yapısını değiştiriyor. İsrail işgal gücüdür, atacağı her adım yok hükmündedir" ifadelerine yer verdi.
Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Av.Bedia Teymur, 7. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi'nde habercilikte kalite ödülü alarak haberciliğin etik değerini vurguladı. Zirve, İstanbul'da gerçekleşti ve evrensel tüketici haklarını gündeme taşıdı.
Kara para aklama suçlamasıyla aylardır cezaevinde olan Dilan Polat'a özenen çok sayıda kişi sosyal medya hesabından görüntüler paylaşırken, bugün internete düşen bir video da büyük ses getirdi. Lüks aracının tepesine çıkan bir kadın, dans ederek elindeki dolarları etrafa saçtı. Görüntülerde kadının daha sonra ise belindeki silahı çıkararak aracının üstüne koyduğu görülüyor.
Türkiye'de Galatasaray ve Antalyaspor formaları giyen Lukas Podolski, ticari girişimlerinden büyük başarı sağladı. 2017 yılında dondurma markası Ice Cream United'ı kurduktan sonra, 2018'de Almanya'da Mangal Döner adlı restoran zincirini açan Podolski, bu girişimleri sayesinde 180 milyon euro üzerinde servet kazandı.38 yaşındaki futbolcu, bu başarısıyla geniş yankı uyandırdı.
Maden Tetkik ve Arama (MTA) Genel Müdürlüğü, İliç'ten geçen fay hattının resmi fay haritasından silindiği iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. MTA tarafından yapılan açıklamada, söz konusu fayın haritalandığı ve güncellenmesi çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Cem Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla istifa ettiğini duyurdu. Karakeçili, istifa mesajında İYİ Parti lideri Meral Akşener'i bilgili bir siyasetçi ve tecrübeli bir orkestra şefi olarak tanımlayarak, parti yönetiminin siyasal bir gürültü kaynağına dönüştüğünü belirtti.
Elazığ'ın Alacakaya ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. İlk belirlemelere göre 3 kişi toprak altında kalırken, bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. AFAD'dan yapılan açıklamada 2 işçinin kurtarıldığı ifade edilirken, toprak altında olan 1 kişinin kurtarılması için çalışmaların devam ettiği aktarıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?