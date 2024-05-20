Yıldırım, 600 yıllık tarihi Erguvan Bayramı'na hazır - Son Dakika
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Yıldırım, 600 yıllık tarihi Erguvan Bayramı'na hazır

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Osmanlı geleneği Erguvan Bayramı için Bursa Yıldırım Belediyesi, 23-24-25 Mayıs tarihlerinde çeşitli etkinlikler düzenleyecek. Etkinlikler arasında sempozyumlar, paneller, musiki konserleri ve el sanatları performansları yer alacak. Ayrıca, Eşrefi çorbası ve Osmanlı şerbeti ücretsiz olarak ikram edilecek.

20.05.2024 11:07  Güncelleme: 11:20
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Yıldırım, 600 yıllık tarihi Erguvan Bayramı'na hazır

BURSA - Osmanlı Cihan Devleti'nin önemli merkezi olan Bursa'da 15'inci yüzyılın başlarından beri süre gelen 600 yıllık tarihi gelenek "Erguvan Bayramı" coşkusu için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Bursa'da baharın gelmesini de müjdeleyen Erguvan ağaçlarının çiçek açması ile gerçekleştirilen tarihi Osmanlı geleneği Erguvan Bayramı renkli etkinlikler ile yaşatılmaya devam ediyor.

"Üzerinde nur dolaşan ruhaniyetli şehir" olarak Evliya Çelebi'nin adlandırdığı şehrimizde, günümüze kadar gelen Erguvan Bayramı için Yıldırım Belediyesi tarihi geleneği yaşatmak adına 23-24-25 Mayıs tarihlerinde anlamlı bir etkinliğe imza atacak.

Bursa Yıldırım Belediyesi, 3'üncü Erguvan Bayramı'nda çok değerli akademisyenlerin katılımı ile sempozyumlar, paneller ve musiki konserleri düzenlerken etkinlik süresince çocuklar için de Hacivat ve Karagöz oyunlarını da tertip edecek. Erguvan Bayramı'nda Eşrefi çorbası ve Osmanlı şerbeti vatandaşlara ücretsiz ikram edilecek.

Canlı performanslar ile anlatılacak

Erguvan Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Yıldırım'daki Emir Sultan Cami'nin bahçesinde tertip edilecek etkinlikte tarihi el sanatlarından çini, naht, ebru, husn-i hat, tezhip ve cam üfleme zanaatları üstatları tarafından canlı performanslar ile yeni nesile aktarılacak. Erguvan Bayramı'nda kurulacak stantlarda kadın dernekleri tarafından el emeği ürünler sergilenerek satışa sunulacak.

"Bursa halkını bekliyoruz"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tarihten günümüze gelen Erguvan Bayramı'nıyeni nesillere aktarmayı hedef edindiklerini belirtti. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Bursa'nın en köklü geleneklerinden olan birliği ve beraberliği pekiştiren aynı zamanda baharı müjdeleyen Erguvan Bayramı'na 7'den 70'e tüm Bursa halkımızı bekliyoruz" diye konuştu.

"Bu bayram her kesimi bir araya getiriyor"

Uludağ üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Bilal Kemikli ise Erguvan Bayramı'nın birliği ve beraberliği simgelediğini belirterek, "Erguvanlar açıldığında baharda tıpkı Hıdırellez gibi farklı meşreplerden, farklı irfan mekteplerinden olan insanları bir araya getirerek toplumsal alanda birlik ve bareberlik mesajı vermeye matuf bir olmanın, iri olmanın ve diri olmanın yollarını gösteren bir bayram olarak tarihe geçmiştir" diye konuştu.

Öte yandan; Emir Sultan hazretlerinin her yıl Erguvan ağaçlarının çiçeklerini açtığı bahar mevsiminde çevre illerden de birçok insanın gelip bu ders ve sohbet halkalarına katıldığı bilinmektedir. Emir Sultan dergahında toplanan insanlar bu ziyaretlerin bir bayram havasında gerçekleşmesine sebep olmuş ve edilen dualar ile o yılın bereketli geçtiğine inanılmıştır.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım, 600 yıllık tarihi Erguvan Bayramı'na hazır - Son Dakika

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