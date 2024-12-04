Yıldırım Bağlaraltı Pazar Yeri Pazartesi Günü Hizmete Açılıyor - Son Dakika
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Yıldırım Bağlaraltı Pazar Yeri Pazartesi Günü Hizmete Açılıyor

Yıldırım Bağlaraltı Pazar Yeri Pazartesi Günü Hizmete Açılıyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bağlaraltı Kapalı Pazar Alanı'nın pazar günü hizmete gireceğini duyurdu. 6.305 metrekarelik alan, 180 pazar tezgahı, 60 araçlık otopark ve sosyal alanlarla donatıldı.

04.12.2024 13:26  Güncelleme: 13:28
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Yıldırım Bağlaraltı pazar yeri pazar günü hizmete açılıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, çalışmaların tamamlandığı Bağlaraltı Kapalı Pazar Alanı'nın pazar günü kullanıma açılacağının müjdesini verdi.

Yıldırım Belediyesi, ilçe sakinlerinin güvenli ve hijyenik ortamlarda alışveriş yapabilmesi adına bir taraftan ilçeye modern, konforlu pazar alanları kazandırırken diğer taraftan da mevcut pazar alanlarını daha kullanışlı hale getiriyor. Bu hedef doğrultusunda yürütülen 7 proje kapsamında Yıldırım'a 40 bin metrekare pazar alanı kazandırıldı. Bağlaraltı Mahallesi'nde 6 bin 305 metrekarelik inşaat alanına sahip, 2 katlı yapılan Bağlaraltı Pazar Yeri'nde 180 pazar tezgahı, 60 araçlık otopark, sosyal yaşam alanı ve teknik alanlar bulunuyor.

Son rotüşların yapıldığı Bağlaraltı Kapalı Pazar Alanı'nı ziyaret eden Başkan Oktay Yılmaz, ilk pazarın pazar günü kurulacağının müjdesini verdi.

Sokak aralarında kurulan, zaman zaman vatandaşın güvenli ve hijyenik alışveriş yapmasını zorlaştıran pazar yerlerinin yerine modern kapalı pazar yerleri inşa ettiklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mevcut pazar yerinin ihtiyaçlara cevap verme noktasında yetersiz kaldığını belirterek, "Mevcut pazar yerlerimizi de ilçemize yakışır hale getiriyoruz. Bunu yaparken, sadece bir gün kullanılıp haftanın diğer günleri atıl kalacak yapılar yerine, otoparkları, sosyal tesisleri ve ortak kullanım alanları ile haftanın 7 günü yaşayan tesisler yaparak, insanlarımızın istifadesine sunuyoruz. Alt katı otopark, üst kat ise pazar alanı olacak şekilde planladığımız pazar alanı, insanlarımızın alışverişlerini daha sağlıklı ve güvenli ortamlarda yapabilmelerinin yanı sıra bölgemize değer katacak. Pazar günü hizmet vermeye başlayacak Bağlaraltı Pazar Alanı Yıldırım'a hayırlı olsun" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Bağlaraltı Pazar Yeri Pazartesi Günü Hizmete Açılıyor - Son Dakika

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