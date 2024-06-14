Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye personeli ile bayramlaştı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı. Yılmaz, bayramların birlik beraberlik duygularının hat safhaya ulaştığı günler olduğunu ifade etti.

14.06.2024 17:01
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Kurban Bayramı öncesi son mesai gününde belediye personeli ile bayramlaştı.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Meclis Salonu'nda düzenlenen törende belediye çalışanları ile bayramlaştı. Bayramların, birlik beraberlik duygularının hat safhaya ulaştığı, sevenlerin bir araya geldiği, küskünlerin barıştığı şefkat dolu günlerin en hayırlıları olduğunu ifade eden Yılmaz, "Kurban Bayramı'nın bizi birbirimize daha çok kenetleyeceğine, birlik ve beraberliğimizi daim kılacağı inancı ile tüm hemşehrilerimizin bayramını kutluyorum. Yıldırımlıların Kurban Bayramı'nı rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmesi için tüm hazırlıklarımızı yaptık. İtikadımızın temel ibadetlerinden birisi olmasının yansıra toplumsal dayanışmamızın, birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin en önemli yansımalarından birisi olan Kurban Bayramı'nın başta Yıldırımlılar olmak üzere İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediye personeli ile bayramlaştı - Son Dakika

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