Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Yerel

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahallelerin ihtiyaçlarını öğrenmek ve vatandaşlarla istişare etmek için mahalle sakinleri ile buluşmaya devam ediyor. Saha ziyaretleri çerçevesinde, Fidyekızık Mahallesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahallede yapılacak projeler üzerine Muhtar Mithat Demir ve bölge halkı ile istişare etti ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledi.

01.09.2024 12:34  Güncelleme: 12:50
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahallelerin ihtiyaçlarını öğrenmek ve vatandaşlarla istişare etmek için mahalle sakinleri ile buluşmaya devam ediyor.

Saha ziyaretleri çerçevesinde, Fidyekızık Mahallesi'ni ziyaret eden Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, mahallede yapılacak projeler üzerine Muhtar Mithat Demir ve bölge halkı ile istişare etti ve yapılması planlanan çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede geçmişten günümüze gelen kestane üretimi ve ipek dokumanın kadınlar eliyle tekrardan hayat bulduğu Fidyekızık Kadın Kooperatifi üyeleri ile bir araya gelen Başkan Yılmaz, üretip aile ekonomisine katkı sunan kadınların her zaman yanlarında olduklarını ifade etti. Esnafa 'hayırlı işler' dileyip mahallenin ihtiyaçlarına yönelik vatandaşların taleplerini dinleyip notlarını alan Başkan Yılmaz, "Mahalle ziyaretleriyle, belediye makamını hemşehrilerimizin ayağına götürüyoruz. Mahallelerimizin hangi hizmete ihtiyacı olduğunu, o mahallenin sakinlerinden daha iyi kimse bilemez. Bu nedenle biz de hizmet ve projelerimizi sahada, vatandaşlarımızı dinleyerek şekillendiriyoruz" dedi.

Sorunlara yerinde çözüm

Vatandaşlarla buluşmadan, esnafı dinlemeden, mahalleleri sokak sokak gezmeden üretilen hizmetin yeteri kadar faydalı olmayacağını belirten Başkan Oktay Yılmaz, "Göreve geldiğimiz günden bu yana hep ortak akıl vurgusu yaptık. 'Yıldırım'ı, Yıldırımlılarla birlikte yöneteceğiz' demiştik. Bu sözümüzün gereği olarak Yıldırım'ı mahalle mahalle gezip, vatandaşlarımızla buluşuyoruz. Onların taleplerini, önerilerini ve şikayetlerini doğrudan ilk ağızdan dinliyoruz. Mevcut sorunları yerinde görüp, çözümü de yerinde üretiyoruz. Mahallelerimizi ziyaret etmeye, vatandaşlarımızla buluşmaya ve Yıldırım'ı sahadan yönetmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Mahalle Ziyaretlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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