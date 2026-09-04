Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zabıta Haftası'nda personelle bir araya geldi - Son Dakika
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zabıta Haftası'nda personelle bir araya geldi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zabıta Haftası\'nda personelle bir araya geldi
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Kaplıkaya Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda zabıta personeliyle buluştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümü ve Zabıta Haftası dolayısıyla Yıldırım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zabıta Müdürlüğü personeliyle Kaplıkaya Sosyal Tesisi'nde düzenlenen programda buluştu. Burada bir konuşma yapan Başkan Yılmaz, Zabıta Teşkilatı'nın 200. kuruluş yıl dönümünü ve Zabıta Haftası'nı kutladı. Özverili çalışmalarından dolayı zabıta personeline teşekkür eden Başkan Yılmaz, "Kent düzenini koruyan, hemşehrilerimizin huzurunu ve güvenliğini gözeten zabıtalarımız, belediye ile vatandaş arasındaki en güvenilir köprüdür. Zabıta belediyenin üniformasıdır. Sizler devleti, belediyeyi ve bizi temsil ediyorsunuz. Görevinizi yerine getirirken bu büyük sorumluluğun bilinciyle hareket etmenizi sizlerden istirham ediyorum" dedi.

Çözüm odaklı belediyecilik

Başkan Oktay Yılmaz, zabıta personelinin vatandaşla kurduğu iletişimin büyük önem taşıdığını vurguladı. Yılmaz, "Vatandaşla olan ilişkilerinizi karşılıklı güven, anlayış ve saygı temelinde yönetmelisiniz. Kuralları uygularken vatandaşımızı doğru bilgilendirmek, görüşlerini dikkatle dinlemek ve sağlıklı bir iletişim kurmak büyük önem taşıyor. Amacımız kuralları yalnızca uygulayan değil, vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak çözüm üreten bir hizmet anlayışını hakim kılmaktır. Sizlerle çalışmaktan onur duyuyorum. Hemşehrilerimizin huzuru, sağlığı ve güvenliği için görev yapan başta kıymetli mesai arkadaşlarım olmak üzere tüm zabıta teşkilatının Zabıta Haftası'nı kutluyorum ve çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Zabıta Haftası'nda personelle bir araya geldi - Son Dakika

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